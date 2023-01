Acúmulo mato e lixo em terreno de concessionária de energia preocupa internauta de Mogi

Terreno acumula água parada, afirma internauta. EDP informou que serviço de limpeza será executado neste mês. Terreno fica ao lado de empresa da Vila Cintra, em Mogi das Cruzes.

Marcello de Assis Gomes/VC no G1

O mato e o lixo acumulados em um terreno tem preocupado funcionários de uma empresa na Vila Cintra, em Mogi das Cruzes. Segundo Marcello de Assis Gomes, que é proprietário do estabelecimento, há cerca de dois anos o local não recebe limpeza adequada e, por isso, passou a ser usado como depósito de lixo. Outra preocupação é com o acúmulo de água parada que, de acordo com o internauta, provocou o surgimento de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus. Ele enviou imagens por meio da ferramenta colaborativa VC no G1.

O terreno fica na Avenida Saraiva e, de acordo com o internauta, pertence à concessionária de energia elétrica do município. Marcello diz que o local, que divide uma parede com a sua empresa, sempre incomodou, mas nos últimos anos a situação ficou pior. “Nós estamos neste imóvel há quase 20 anos e, a cada seis meses, a gente tem que entrar em contato com a EDP São Paulo. Nos últimos dois anos o problema se tornou crônico”.

Ele conta que o que mais incomoda é a falta de um cronograma de limpeza fixo, pois o mato cresce rapidamente e só é podado quando alguém reclama. Mas mesmo assim as manutenções não são eficientes.

“É paliativo. Eles não limpam, apenas cortam o mato e deixam acumulado. O lixo que o pessoal joga permanece. Vão jogando o mato cortado em cima do lixo. São camadas de lixo e mato”, reclama o empresário. “Esse terreno vai até a rua de trás. Eles deveriam abrir o portão [que isola o terreno], entrar com um caminhão, tirar todo esse material e aumentar o muro para pararem de jogar lixo”.

Por causa do material que é descartado pelos moradores, o terreno acumula água parada e a preocupação aumenta. O empresário diz que pernilongos e até mesmo mosquitos da dengue são encontrados com frequência em sua empresa. “O escritório fica bem no alto, mas já vimos insetos e mosquitos da dengue aqui. Precisamos de uma solução antes que alguém seja picado”.

Nota da Redação: A EDP São Paulo informou que “o serviço de limpeza do terreno localizado na Avenida Saraiva, em Mogi das Cruzes, está na programação da Concessionária e será executado até o fim deste mês.

A Distribuidora esclarece ainda que os muros que cercam o espaço foram construídos de acordo com as normas vigentes no município e que os clientes que queiram solicitar informações ou serviços à EDP podem entrar em contato pela internet, pelas agências de atendimento pessoal, que podem ser consultadas pelo site, ou por meio do telefone 0800 721 0123.”

Moradores reclamam de mato e falta de equipamentos em praça de Mogi

Animais peçonhentos em terreno preocupam moradores de Mogi

Escorpiões, aranhas e cobras invadem condomínio em Ferraz

Vittorio Ferla