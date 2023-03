Terapia com o uso de agulhas tem sido usada para tratar lesões e dores em animais grandes, como cavalos e touros. Acupuntura em animais: técnica milenar chinesa pode trazer alívio imediato para dor

Um touro que escapou do abate, um cavalo que dava coice de dor, mas que se acalmou depois da primeira agulha. Esses são alguns dos ganhos que veterinários têm visto no uso da acupuntura para tratar problemas de saúde em grandes animais.

A terapia, que surgiu há 5 mil anos, é uma técnica da medicina tradicional chinesa que começou a ser utilizada primeiramente em humanos e, depois, em animais. Na medicina veterinária brasileira, ela passou a ser adotada na década de 1980.

Na acupuntura, agulhas são colocadas no corpo do animal em pontos específicos, que são interligados por meridianos ou linhas de energia. A colocação delas estimula o sistema nervoso e a liberação de hormônios.

No campo, a técnica vem trazendo bons resultados no tratamento de lesões em grandes animais, como cavalos e touros (veja os exemplos no vídeo acima). Alguns resultados são imediatos, mas outros podem levar meses, a depender da gravidade.

Quem é da área ressalta que a técnica não é milagrosa e que tem sido utilizada junto à medicina tradicional.

Acupuntura em animais: técnica milenar chinesa pode trazer alívio imediato para dor

Reprodução Globo Rural

Os benefícios da acupuntura também têm estimulado a pesquisa acadêmica e algumas faculdades de veterinária chegaram a incluí-la no currículo.

A Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Paraná, por exemplo, criou até uma pós-graduação na área, onde estão sendo estudados, por exemplo, os efeitos da técnica na reprodução das éguas.

Confira a reportagem completa no vídeo acima.

LEIA TAMBÉM:

Conheça o limão-caviar, que custa quase R$ 800 por quilo

Será que é bacon? Entenda mudanças sobre preparo e nomenclatura do produto

Vittorio Ferla