Acusado de agredir esposa se esconde no armário da pia da cozinha para fugir da polícia em Barra Mansa

Caso aconteceu na noite de segunda-feira, no bairro Nove de Abril. Vítima fugiu de casa correndo para pedir ajuda e disse que foi agredida e ameaçada com uma faca. Homem foi preso por lesão corporal. Um homem acusado de agredir a esposa se escondeu dentro do armário da pia da cozinha para tentar escapar da polícia em Barra Mansa (RJ). O caso aconteceu na noite de segunda-feira (23), no bairro Nove de Abril. As informações são da Polícia Militar.

A vítima, de 34 anos, conseguiu fugir correndo e procurou um posto da PM para contar que tinha sido agredida e ameaçada com uma faca pelo marido.

Os agentes foram até a residência onde o casal mora e, em um primeiro momento, não encontraram o acusado. Em seguida, os policiais vasculharam o imóvel e acabaram encontrando o homem, de 29 anos, escondido dentro do armário.

Ele foi algemado e levado para a delegacia de Barra Mansa, onde foi indiciado por lesão corporal e ficou preso. A faca utilizada para ameaça a vítima foi apreendida.

A mulher reclamava de fortes dores no pescoço e na garganta e precisou ser encaminhada para a Santa Casa para receber atendimento médico. Procurada pelo g1, a unidade médica não havia respondido o contato até a publicação desta reportagem.

Vittorio Ferla