Acusado de integrar grupo neonazista tem liberdade negada pela Justiça de SC

João Guilherme Correa está preso desde 14 de novembro de 2022, quando foi detido em uma reunião anual da célula em São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis. João Guilherme Correa

Divulgação

Um dos oito acusados de integrar uma célula neonazista interestadual teve o pedido de liberdade negado pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC). João Guilherme Correa está preso desde 14 de novembro de 2022 quando foi detido em uma reunião anual da célula em São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis.

A informação, que manteve decisão da 1ª Vara Criminal de São José, foi divulgada pelo TJSC na terça-feira (29). O despacho ocorreu em 21 de março.

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

De acordo com o juiz Júlio Cesar Machado Ferreira de Melo, a prisão deverá ser mantida pela “necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade das condutas imputadas”.

Procurada, a defesa de Correa disse que “as decisões judiciais devem ser respeitadas” e que a defesa estuda recorrer da decisão (leia abaixo).

Célula nazista interestadual foi alvo de operação em SC

Polícia Civil/Divulgação

Conforme o magistrado, no dia da prisão a Polícia Civil encontrou com o grupo extremista munições, faca, canivete, livro que conta uma história de um golpe de Estado por parte de um movimento supremacista branco, broches nazistas e camisetas de bandas neonazistas, bem como diversas imagens cultuando a figura de Adolf Hitler nos aparelhos celulares dos integrantes.

“No atual contexto vivenciado em nosso país, onde há grande propagação do pensamento de ódio, intolerância às minorias, realização de atos antidemocráticos por toda a extensão do território nacional e a crescente organização de grupos dedicados a esses fins, necessária se faz a repreensão severa do estado, para impedir ou, ao menos, minimizar os danos decorrentes desse tipo de ação”, afirmou o juiz na decisão.

Além de Correa, Gustavo Humberto Byk, Igor Alves Vilaca Padilha, Julio Cezar de Souza Flores Junior, Laureano Vieira Toscani, Miguel Angelo Gaspar Pacheco, Rafael Romann e Saiuri Reolon foram tornaram-se réus no processo que investiga a célula.

Eles são acusados de “associação para o fim específico de cometer crimes de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”, segundo o TJSC.

Na época da prisão, a Polícia Civil informou que entre os presos havia o integrante de um grupo skinhead internacional, conhecido por ser intolerante e de extrema direita, além de um condenado por tentativa de homicídio contra judeus. Conforme a apuração da NSC e g1, Correa também é suspeito envolvimento na morte de um casal.

Veja quem são os oito presos em reunião de célula neonazista

SC cria promotoria para identificar grupos interestaduais

Membros de célula neonazista são presos durante ‘confraternização’ em Santa Catarina

Prisão

Os oito homens presos em flagrante pela Polícia Civil de Santa Catarina estavam reunidos em um sítio na cidade de São Pedro de Alcântara participando de um encontro anual da célula, segundo as autoridades.

De acordo com as investigações, os criminosos teriam escolhido o município por ser a primeira colônia alemã em Santa Catarina, instalada em 1829.

O que disse a defesa do acusado

“As decisões judiciais devem ser respeitadas. Eventual entendimento diverso deve ser objeto de contestação pelos meios e nas instâncias competentes. A defesa técnica estuda sim a viabilidade de rediscussão da matéria em Brasília”.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado em g1 SC

Mata