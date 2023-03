Acusado de matar a namorada em 2013 é condenado a 30 anos de prisão em Sertãozinho, SP

Dez anos depois do crime, júri condenou Junio Cezar Roza Giorgetti por homicídio e ocultação de cadáver. Vanessa Nobres Martins, de 19 anos, foi encontrada morta em córrego. Homem é condenado a 30 anos de prisão por matar namorada em Sertãozinho, SP

Dez anos depois do crime, o Tribunal do Júri condenou na quinta-feira (23), a 30 anos de prisão, Junio Cezar Barbosa Giorgetti, acusado de matar a jovem Vanessa Nobre Martins, de 19 anos, em Sertãozinho (SP).

Vanessa foi encontrada morta em um córrego da cidade em 2013, dez dias após ser considerada desaparecida por sua família. Segundo o delegado responsável pelo caso, o julgamento somente aconteceu este ano porque a defesa conseguiu mobilizar uma série de recursos ao longo do processo.

Diante do júri popular, Giorgetti foi condenado a 28 anos de prisão em regime inicial fechado por homicídio qualificado – por ter sido cometido por motivo torpe, com uso de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou defesa da vítima – e mais dois anos, em regime aberto, por ocultação de cadáver.

Ainda cabe recurso, mas a sentença não permite que o réu, que até então estava solto, recorra em liberdade para garantia da ordem pública, mediante a gravidade do crime.

Giorgetti foi levado para a Cadeia de Pradópolis na quinta-feira (23), mas deve ser transferido para a Penitenciária de Pontal (SP) nesta sexta-feira (24) após audiência de custódia.

“Reputo ainda necessário dar cumprimento imediato às decisões dos jurados, representantes do povo, sob pena de total descrédito ao que reza a Constituição Federal quando atribuiu a eles a competência para julgamento de crimes dolosos contra a vida.Seria também um enorme contrassenso imperar a presunção de inocência no caso em questão, quando a população clama por penas mais severas aos atentados contra as mulheres”, expediu a sentença.

A reportagem não conseguiu falar com a defesa do réu até a última atualização desta notícia.

Vanessa Nobre Martins foi morta aos 19 anos em Sertãozinho (SP) em 2013

Reprodução/EPTV

Homicídio

Vanessa foi encontrada morta na tarde de 30 de setembro de 2013. De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi visto dentro de um córrego na Cohab III por moradores da região e foi reconhecido por familiares dez dias após a jovem ser considerada desaparecida.

Nesse período, parentes e amigos chegaram a recorrer a carro de som e ao auxilio das autoridades para tentar encontrar a jovem.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que Vanessa foi asfixiada e teve o corpo mutilado, antes de ser jogada no córrego.

Ao longo das investigações, a Polícia Civil levantou evidências de que Giorgetti pegou de carro a vítima em um supermercado que ela trabalhava, por volta das 19h, e a levou para casa em uma noite de sexta-feira. Lá, segundo o inquérito, o casal brigou, e o namorado mandou a jovem embora por volta das 21h30.

Uma testemunha disse que, antes de ir, ela disse que ia uma casa de shows, e depois disso não foi mais vista.

As investigações levaram a polícia a concluir que, depois disso, Vanessa foi agredida violentamente e teve retirado órgãos antes e ser encontrada no córrego.

Junio Cezar Roza Giorgetti, acusado de matar a namorada em Sertãozinho (SP)

Arquivo Cedoc/ EPTV

Giorgetti foi preso em outubro de 2013 como principal suspeito do crime. Segundo familiares da vítima, o casal brigava constantemente por conta do ciúmes. No dia em que encontraram o corpo de Vanessa, Junio foi até o local demonstrando estar surpreso, desesperado e chegou a desmaiar, mas acabou preso.

No mês seguinte, o advogado de defesa dele conseguiu um habeas corpus alegando que não tinham evidências de que o suspeito prejudicaria as investigações, além de ter residência fixa.

Corpo de jovem foi encontrada em córrego de Sertãozinho, SP, em 2013

Arquivo Cedoc/EPTV

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

pappa2200