Acusado de matar adolescente que tentava salvar pai e filha de ataque vai a júri popular em Pontal, SP

Samuel Silva de Amorin responde por homicídio, tentativa de feminicídio contra a ex-namorada e tentativa de homicídio contra o pai dela. Julgamento está marcado para começar às 9h. Lidia e o ex-namorado Samuel, de Pontal (SP)

Reprodução/Redes sociais

O auxiliar de produção Samuel Silva de Amorim, acusado de matar um adolescente e tentar matar a ex-namorada e o ex-sogro em março do ano passado em Pontal (SP) vai a júri popular nesta quinta-feira (26). Walison Fernando de Sousa foi morto a facadas ao tentar proteger Lídia Cristina Silva Sousa e o pai dela, José de Sousa.

O júri está marcado para começar às 9h na Câmara Municipal de Pontal.

Samuel responde por homicídio, tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio. Ele está preso desde a data do crime, em 23 de março. Na ocasião, ele foi levado para a Cadeia Pública de Pradópolis (SP), mas após ter prisão preventiva decretada, foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Pontal.

O advogado Vinícius Magalhães Guilherme, que defende Samuel, disse que a defesa vai apresentar provas produzidas ao longo da instrução processual para esclarecer os fatos e para que o desfecho esteja consonante com a Justiça.

O crime

O crime aconteceu na noite do dia 23 de março de 2022 no bairro Núcleo Habitacional José Pedro Carolo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o auxiliar de produção esfaqueou a estudante Lídia Cristina Silva Sousa, de 20 anos, no pescoço, o pai dela, o aposentado João José de Souza, de 48 anos, no abdômen e na cabeça, e o adolescente Walisson Fernando Sousa, que havia entrado na casa das vítimas para tentar conter o agressor, mas acabou atingido no peito e não resistiu.

De acordo com a família de Walisson, ele não conhecia Lídia e o pai, nem o agressor.

Walisson morreu na porta da casa de família que era atacada por Samuel Silva de Amorim em Pontal, SP

Ronaldo Gomes/EPTV

Grito chamou atenção de adolescente

Segundo o boletim de ocorrência, Samuel foi à casa da ex-namorada na noite e exigia falar com o pai dela, o aposentado José Sousa. O casal havia terminado a relação há cerca de um mês porque o sogro não aprovava o namoro.

Como o aposentado recusou a conversa, Samuel fez a estudante refém usando uma faca de caça. Quando Sousa partiu para cima do agressor, a filha levou uma facada no pescoço. Em seguida, o aposentado foi esfaqueado no abdômen e na cabeça pelo agressor.

Ao ver a confusão, a mulher do aposentado gritou por socorro e foi ouvida por Walisson, que passava na rua. O adolescente entrou na casa para tentar conter o suspeito, mas acabou esfaqueado no coração.

Após o crime, de acordo com o boletim de ocorrência, Samuel permaneceu em frente à casa da família até a chegada da polícia. Além da faca que teria sido usada no crime, os policiais encontraram produtos inflamáveis dentro da mochila dele.

À época, o delegado responsável pelo caso, Igor Dorsa, citou que Samuel confessou o crime e demonstrou frieza.

Walisson Fernando Sousa morreu após tentar impedir autor de facadas em Pontal (SP)

Reprodução/EPTV

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre a região

Vittorio Ferla