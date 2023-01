Acusado de matar companheira com 47 facadas em Barra Mansa vai a júri popular nesta quarta-feira

Viviane Ribeiro de Souza foi morta em julho 2018, aos 46 anos, deixando duas filhas e três netos. Principal suspeito está preso desde fevereiro de 2019, após ficar sete meses foragido. Viviane Ribeiro, 46 anos

O homem acusado de assassinar a companheira Viviane Ribeiro de Souza, vai a júri popular nesta quarta-feira (1º) em Barra Mansa (RJ). O crime aconteceu no dia 11 de julho de 2018.

O julgamento está marcado para 13h, no fórum da cidade. Ele responde por homicídio qualificado por motivo fútil, tortura, por impossibilitar a defesa da vítima e por feminicídio.

“Queremos que a Justiça seja feita porque é muito dolorido a gente ver passar tanto tempo desse jeito e uma pessoa que a gente ama de verdade ter falecido na crueldade que foi. Temos fé em Deus que a Justiça será feita”, disse Gabrielle Souza, sobrinha da vítima, ao g1.

O principal suspeito, hoje com 39 anos, tinha um relacionamento com a vítima — os dois moravam juntos em uma residência na Rua Orlando Brandão, no bairro Vila Orlandélia. Na época, o laudo do Instituto Médico Legal apontou que a vítima foi atacada com 47 facadas.

Na época, ela chegou a ser considerada desaparecida. Preocupados com o sumiço repentino e por não responder mensagens pelo celular, os familiares chegaram a fazer um apelo nas redes sociais em busca de informações sobre seu paradeiro.

Um dia depois, o corpo de Viviane foi encontrado por um tio e pela filha mais velha, dentro da própria casa — não havia mais ninguém em casa no momento do crime.

Viviane tinha 46 anos e deixou duas filhas e três netos. O assassinato causou grande comoção pelo tamanho da crueldade.

O principal suspeito pelo assassinato fugiu da cidade. Diante da sensação de impunidade, a família e amigos de Viviane organizaram uma passeata pedindo Justiça.

O inquérito sobre a morte de Viviane foi conduzido pela delegacia de Barra Mansa. O acusado teve o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça cerca de 10 dias após o crime.

No dia 25 de fevereiro de 2019, pouco mais de sete meses depois do crime, o acusado foi localizado em São Paulo (SP) e preso. Ele vem aguardando pelo julgamento na Cadeia Pública de Volta Redonda (RJ).

