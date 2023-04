Acusado de matar dois motoristas de aplicativo é condenado a 50 anos de prisão no RS

Crimes ocorreram em Bom Princípio e São Sebastião do Caí, a cerca de 70 km de Porto Alegre, em abril de 2022. Condenado deverá pagar R$ 10 mil em indenizações para famílias das vítimas. Suspeito de latrocínios foi encontrado em Novo Hamburgo 11 dias após crimes

Polícia Civil/Divulgação

Um homem de 21 anos foi condenado, nesta sexta-feira (31), a 50 anos de prisão pela morte de dois motoristas de aplicativo a tiros. Os crimes foram cometidos em 9 de abril de 2022 nas cidades de Bom Princípio e São Sebastião do Caí, a cerca de 70 km de Porto Alegre.

O acusado, que não teve o nome divulgado, permanece preso e pode recorrer da decisão. Além da condenação pelos assassinatos, o homem deverá pagar R$ 10 mil de indenização para as famílias de cada uma das duas vítimas.

A juíza Priscila Anadon Carvalho considerou que o acusado agiu mediante dissimulação, fingindo “interesse na contratação de serviços de motorista, solicitando corridas através do aplicativo de transporte”. O julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Judicial de São Sebastião do Caí.

O condenado foi encontrado 11 dias após o crime, em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana. Na casa em que o homem estava, foram apreendidas porções de cocaína, MD e maconha. Outra pessoa foi presa por tráfico de drogas na ocasião.

O motorista encontrado morto em Bom Princípio tinha 38 anos. Natural de Tucunduva, no Noroeste do estado, ele morava em Nova Santa Rita com a família.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Mata