Acusado de matar esposa dentro de carro de aplicativo é condenado a 16 anos de prisão, em RO

A Justiça de Rondônia condenou a 16 anos de prisão o homem acusado de matar a tiros a esposa dentro de um carro, em Rolim de Moura (RO). Ismael Correas está preso desde agosto de 2021, quando o crime ocorreu, acusado do feminicídio de Márcia Fernanda Martins.

O Tribunal do Júri aconteceu na Câmara de Rolim de Moura, pois o Fórum cidade está passando por reformas.

Durante o julgamento na quinta-feira (9), todas as testemunhas de defesa e acusação participaram e houve momentos de manifestação pacífica dos familiares da vítima, que pediam pro Justiça.

De acordo com processo na Justiça, em 18 de agosto de 2021, no bairro Cidade Alta, Ismael Correas disparou cinco tiros contra a companheira.

Foi apurado na época que Márcia, então com 30 anos, havia se separado há dez dias, e o suspeito não aceitava a relação. O crime ocorreu dentro de um carro de aplicativo, quando a vítima estava indo para um churrasco com uma amiga.

Conduzindo uma camionete, Ismael alcançou a vítima e atirou cinco vezes, atingindo Márcia, que morreu na hora. O motorista de aplicativo, devido ao susto, abandonou o veículo que só parou após bater em um poste.

Logo depois do crime, Ismael se apresentou na Delegacia de Polícia Civil e entregou a arma usada no crime, com três munições intactas e cinco deflagradas. Ismael não tinha antecedentes criminais até aquela época.

A Justiça entendeu a culpabilidade do acusado e Ismael, agora com 37 anos, terminou sendo condenado a 16 anos de prisão.

