Acusado de matar esposa em RO é preso após ficar 18 anos foragido

José Ribamar, de 63 anos, revelou aos policiais de onde, como e porque havia cometido o assassinato de sua esposa. Ele foi encontrado pelos militares em Roraima. O suspeito de ter matado sua esposa em Rondônia, há 18 anos atrás, foi preso pela Polícia Militar (PM) de Roraima na noite de quarta-feira (25). José Ribamar Apolinario Sousa, de 63 anos, era foragido da Justiça e foi encontrado pelos militares na área rural de Boa Vista.

José Ribamar foi preso em RR por possível crime cometido em RO

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM recebeu informações de que um perigoso fugitivo da Justiça estava em um pequeno supermercado na zona rural de Boa Vista.

No local, os policiais fizeram contato com o suspeito e pediram os documentos pessoais, para que fosse possível averiguar a sua situação junto à Justiça, mas o homem disse que “não possuía e se fez passar por uma outra pessoa”.

Segundo o boletim, os policiais não se convenceram das informações passadas por ele, já que seu estado emocional acusava nervosismo. Ao conseguir os documentos, os policiais realizaram a pesquisa no sistema policial e foi constatado de que ele era foragido da Justiça.

Ao ser questionado sobre o porquê deu o nome errado, José Ribamar revelou aos policiais de onde, como e porque havia cometido o assassinato de sua esposa e que teria sido motivado por uma traição de sua ex-esposa.

