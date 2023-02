Acusado de matar ex-companheira a tiros em SC é preso pela Interpol no Paraguai

Ele tinha prisão preventiva decretada, mas havia fugido de Joinville, onde ocorreu o homicídio. Ele é acusado de matar Barbra Amorim Lacerda em outubro de 2021. Suspeita é de que Barbra Amorim Lacerda tenha sido morta pelo ex-companheiro

Reprodução/Redes Sociais

O homem acusado de matar Barbra Amorim Lacerda a tiros em Joinville, no Norte de Santa Catarina, em outubro de 2021 foi preso no Paraguai pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) nesta segunda-feira (27). De acordo com a Polícia Civil, ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto e era considerado foragido.

Barbra tinha 32 anos e foi morta em 26 de outubro de 2021. Ela tinha conseguido uma medida protetiva contra o ex-companheiro quatro dias antes do crime. Ela foi assassinada a tiros na rua.

Conforme a Polícia Civil, após o decreto de prisão preventiva dele, após o crime, ele fugiu da cidade. O homem era procurado pela Delegacia de Homicídios de Joinville.

Apesar de as investigações apontarem que o acusado estava escondido em regiões próximas à fronteira com o Paraguai, não havia confirmação do local exato até esta segunda.

Ele foi denunciado por homicídio triplamente qualificado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC).

Crime

Segundo a Polícia Militar, o acusado, de 43 anos, não aceitava o fim do relacionamento. Barbra foi atingida por dois tiros no bairro Itaum.

Segundo a polícia, a vítima estava trabalhando em uma oficina quando foi abordada pelo acusado. Houve uma discussão e ela tentou fugir correndo pela rua. Após atirar na mulher, o homem fugiu em uma caminhonete.

Ainda de acordo com a polícia, o casal estava separado há um mês e tinha um filho de 3 anos.

Conforme a PM, quatro dias antes do crime, a vítima registrou um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro por agressão. Essa violência teria ocorrido na noite anterior, quando o homem tentou estrangular Barbra e fez ameaças, de acordo com o relato da Polícia Militar.

A partir desse boletim de ocorrência, a Justiça concedeu uma medida protetiva de urgência contra o homem. Segundo a PM, porém, nem a vítima nem o ex tinham sido intimados depois da concessão da medida judicial.

Ufficio Stampa