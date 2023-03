Acusado de matar ex e jogar corpo dela em rio de SC é condenado a 17 anos de prisão

Ele confessou ter assassinado Roseli de Fátima Stoll, de 38 anos, no Oeste catarinense. Vítima desapareceu em dezembro de 2021 e corpo nunca foi encontrado. Justiça condena ex-companheiro de mulher assassinada em Concórdia, no Oeste de SC, em 2021

O homem acusado de matar a ex-companheira Roseli de Fátima Stoll, de 38 anos, e jogar o corpo dela no Rio Uruguai no Oeste catarinense foi condenado a 17 anos e quatro meses de prisão em regime fechado em júri popular realizado nesta sexta-feira (10).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A mulher desapareceu em dezembro de 2021 e o corpo dela nunca foi encontrado. O g1 não conseguiu contato com a defesa do réu. A família disse que não ficou satisfeita com o resultado do julgamento (veja mais abaixo).

Na época, o homem foi preso no Rio Grande do Sul e confessou o crime à Polícia Civil, na presença do advogado. “Disse que matou a companheira em 3 de dezembro [de 2021], asfixiou, colocou o corpo no carro e jogou no Rio Uruguai”, afirmou o delegado Arthur Hermes Reguse durante a investigação.

Resultado do julgamento

O júri ocorreu em Concórdia, cidade onde a vítima morava. O homem foi condenado por homicídio qualificado por asfixia, mediante dissimulação, com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio.

Além disso, recebeu pena por ocultação de cadáver. Por fim, também foi condenado a pagar R$ 50 mil de indenização por danos morais aos herdeiros da vítima.

Roseli Fátima Stoll, 38 anos, foi assassinada pelo companheiro em SC

Arquivo Pessoal/Divulgação

Roseli tinha três filhos, sendo dois adolescentes e um jovem adulto. O corpo dela foi jogado no rio em Alto Bela Vista, no Oeste catarinense.

A irmã da vítima Rosane Stoll afirmou que não gostou do resultado do julgamento. “Eu não estou satisfeita, nem a família com o que aconteceu. Com esse crime bárbaro que aconteceu, ele pegar 17 anos e quatro meses de prisão só. É muito pouco pelo o que ele fez, pelo sofrimento da família”, disse.

O crime

De acordo com a denúncia, a vítima pretendia terminar o relacionamento na noite de 2 de dezembro de 2021. Câmeras de segurança mostram quando entra no carro do namorado, depois do expediente e, na sequência, aguardando o acusado abrir a porta de casa, em Concórdia.

Quatro dias depois a família registrou o desaparecimento junto às autoridades policiais. Em 8 de dezembro, o homem foi preso.

Buscas por corpo de mulher desaparecida em SC

Polícia Civil SC

Ainda segundo o Ministério Público, o agressor confessou que asfixiou a mulher com um cinto e, pela manhã, enrolou o corpo em um lençol para colocá-lo no porta-malas do carro. Depois, se deslocou para a cidade vizinha de Alto Bela Vista, distante 35 quilômetros.

Família de mulher desaparecida pede retomada de investigações

Mulher é morta a facadas após defender filho de 14 anos agredido por vizinho

MC Pipokinha tem show cancelado em Balneário Camboriú após fala sobre professores

No interior do município, jogou a mulher no lago de uma hidrelétrica, com uma pedra amarrada. O local chega a 25 metros de profundidade. Depois de 15 dias de buscas, os mergulhadores encerraram os trabalhos.

Roseli Fátima Stoll era de Encruzilhada Aratiba, no Rio Grande do Sul, mas morava em Concórdia há pelo menos quatro anos, onde trabalhava como cozinheira em um restaurante.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

valipomponi