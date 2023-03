Acusado de matar menino de 11 anos em batida de carro rompe tornozeleira eletrônica e é considerado foragido em Boa Vista

César Carvalho Ormundo, de 33 anos, é réu pela morte do menino João Lucas Duarte Marques, de 11 anos. Juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri decretou um novo mandado de prisão preventiva contra ele. César Carvalho Ormundo, de 30 anos.

O bacharel em direito César Carvalho Ormundo, de 33 anos, acusado de matar o menino João Lucas Duarte Marques, de 11 anos, em um acidente de trânsito, teve um novo mandado de prisão expedido pela Justiça nesta terça-feira (7) após romper uma tornozeleira eletrônica, em Boa Vista. Agora, Omundo é considerado foragido.

César Omundo se tornou réu pelo crime em março de 2020, depois que o Ministério Público de Roraima (MPRR) denunciou ele à Justiça por ter agido de forma que dificultou a defesa da vítima.

Ele também é acusado de gerar perigo a outras pessoas por conta do seu estado e tentativa de homicídio das outras três pessoas que estavam no veículo atingido por ele.

A decisão de mandar prender novamente o acusado é do juiz Elton Pacheco Rosa, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e da Justiça Militar. Ele revogou as medidas cautelares e decretou a prisão preventiva.

“Qualquer oficial de justiça de sua jurisdição ou qualquer autoridade policial competente e seus agentes, a quem for apresentado, que prenda e recolha a qualquer unidade prisional, à ordem e disposição deste juízo, a pessoa indicada e qualificada na presente ordem”, cita trecho.

O acidente que matou João Lucas foi em fevereiro de 2020. Ele e a família saíam de casa quando o veículo deles foi atingido pela caminhonete conduzida pelo acusado. Ele estava bêbado e em alta velocidade, conforme denúncia do MPRR. O menino morreu na hora.

Em 2020, o Tribunal de Justiça de Roraima (TJ-RR) negou liberdade a ele duas vezes. No entanto, um ano depois, Omundo obteve a prisão domiciliar devido a problemas de saúde.

Em agosto do mesmo ano, ele foi flagrado bebendo e dançando em bares em Boa Vista, em desacordo com as medidas cautelares previstas. As imagens foram obtidas pela Rede Amazônica com exclusividade (veja abaixo).

À época, ele foi preso por desrespeitar a prisão domiciliar, após pedido do Ministério Público de Roraima. Segundo o órgão, César descumpriu parte das regras impostas a ele.

Imagens mostram César consumindo bebidas alcóolicas em um bar

Relembre o caso

Em 15 de fevereiro de 2020, Ormundo bateu a caminhonete que dirigia contra carro da família do garoto. Imagens mostram que eles estavam saindo da garagem, no bairro Caçari, zona Leste, quando foram atingidos.

Segundo a PM, o acusado estava bêbado e dirigia em alta velocidade. Ele tentou fugir do local, mas foi impedido pelos moradores. O servidor ainda se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Dentro da caminhonete dele também foram encontradas 12 garrafas de cerveja. César foi preso e levado à Central de Flagrantes da Polícia Civil e autuado, por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, porém, na audiência de custódia, a juíza Daniela Minhol mudou o crime para homicídio doloso, quando há intenção de matar.

Segundo ela, o servidor público assumiu o risco de matar ao beber e dirigir. A mudança foi após pedido do Ministério Público de Roraima.

Acidente ocorreu na noite de 15 de fevereiro de 2020, no bairro Caçari.

Um dia após a morte da criança, alguns moradores do bairro Caçari, zona Leste da cidade, fizeram um protesto pacífico pedindo mais fiscalização e segurança no trânsito.

Eles fecharam parte da avenida Getúlio Vargas, com pneus e segurando cartazes com frases como “mais amor no trânsito”.

