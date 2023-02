Acusado de matar mulher a facadas em condomínio é preso em Piracicaba

Crime aconteceu na noite do dia 7 de fevereiro quando o suspeito deixava a filha do casal no apartamento da vítima. O homem acusado de matar Tamires Marques da Silva a facadas no início do mês foi preso nesta terça-feira (27) em Piracicaba (SP). A vítima foi morta no condomínio em que ela morava no bairro Campestre e o suspeito estava foragido desde a data do crime.

O mandado de prisão foi cumprido por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) na tarde desta terça, segundo confirmado pela delegada Juliana Ricci. A investigação seguirá pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Mulher foi esfaqueada ao menos seis vezes

O crime aconteceu na noite do dia 7 de fevereiro quando o suspeito que é ex-companheiro da vítima, deixava a filha do casal no apartamento dela, em um residencial localizado na Avenida Laranjal Paulista, no bairro Campestre. Ele fugiu do local de moto.

De acordo com a Polícia Militar, Tamires recebeu pelo menos seis golpes de faca. Segundo apuração no local pela EPTV, afiliada da TV Globo, a vítima tinha se separado do companheiro recentemente, após sete anos de relacionamento.

Conforme o registro da ocorrência, uma vizinha relatou ter ouvido gritos e pedidos de socorro e acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela conta que chegou a ver o autor e que ele pediu para que ficasse com a filha.

A mulher relatou que levou a criança para seu apartamento e depois foi até o apartamento da vítima novamente. Quando entrou, o agressor fugiu e ela viu a mulher caída no box do banheiro, sem roupa e ensanguentada.

Após o caso se tornar público, um outro homem compareceu à delegacia. Ele relatou que tinha um relacionamento de cerca de três semanas com a mulher e que quando o agressor chegou ele estava no apartamento para instalar uma torneira.

Segundo o depoimento, o autor chegou no local com a filha do casal e ele saiu do apartamento. Quando soube do crime, foi até a delegacia dar sua versão.

Separação recente

Segundo depoimentos de familiares, o motivo da separação do casal seriam brigas frequentes que vinham ocorrendo deste o Natal. Por causa disso, a vítima foi morar no condomínio sozinha há cerca de dez dias.

Uma fonte próxima à família informou que as brigas não chegaram a ter registro na polícia e a vítima não tinha medida protetiva. A filha do casal ficou aos cuidados do irmão da vítima.

Tamires tinha 35 anos e foi enterrada no dia 9 de fevereiro no Cemitério Municipal da Vila Rezende.

