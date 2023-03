Acusado de matar suposto amante da esposa é absolvido por homicídio, mas condenado por ocultação de cadáver em Franca

Ernando Oliveira estava em liberdade provisória e obteve condenação com suspensão condicional. Welker Mariano Mendes, de 29 anos, foi morto com tiro na cabeça em maio de 2019. Corpo de Welker Mariano Mendes, de 29 anos, foi encontrado em um canavial próximo a Franca, SP

O homem acusado de matar o suposto amante da esposa em Franca (SP) foi absolvido nesta quinta-feira (2) da acusação de homicídio doloso (quando há intenção), mas acabou condenado com suspensão condicional por ocultar o cadáver da vítima.

O crime ocorreu em maio de 2019. Na ocasião, o corpo do vigia Welker Mariano Mendes, de 29 anos, chegou a ficar 16 dias desaparecido até ser encontrado em um canavial na cidade. (veja abaixo)

O acusado, Ernando José de Oliveira, 35, estava em liberdade provisória. Segundo o advogado dele, Rodrigo Ribeiro, a absolvição terminou com placar de 4 votos a 1, no Fórum de Franca.

“A gente pediu a absolvição dele por ter agido em legítima defesa putativa. Ou seja, ele imaginou que estava em legítima defesa, que naquela situação ele estava em eminente perigo. Porque a vítima sacaria uma arma e poderia gerar um dano à ele, então ele sacou a arma e atirou na vítima”, diz o advogado.

Ao g1, o Ministério Público (MP) disse que não vai recorrer da decisão. Ainda de acordo com o advogado, o Tribunal do Júri dissociou o crime de ocultação do de homicídio.

Ernando foi condenado a um ano de prisão, mas como obteve a suspensão condicional, terá a pena extinta se cumprir os requisitos impostos pela Justiça nos próximos 2 anos.

“Eles [os jurados] entenderam pela absolvição. Diante disso, houve a quebra da conexão do crime de ocultação e de homicídio. Então, por entenderem que ele seria absolvido, não houve o julgamento por parte dos jurados, mas sim pelo juiz”, explica Ribeiro.

Família de vigia morto por envolvimento amoroso tinha esperança de encontrá-lo, diz irmã

O crime

Welker desapareceu em 14 de maio de 2019, após sair de casa para visitar a namorada, em Ituverava (SP). De acordo com a Polícia Civil, ele teria ido até a casa de Ernando para conversar, mas os dois acabaram discutindo.

À época, Oliveira relatou aos policiais que o vigia teria se exaltado e o ameaçado ao ser questionado sobre um relacionamento amoroso com a esposa dele. Os dois, até então, eram amigos.

O vigia foi morto com um tiro na cabeça e o corpo dele foi encontrado pela polícia em um canavial próximo à Rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-345), entre Franca e São José da Bela Vista (SP), em 30 de maio.

Ernando chegou a ser preso em 29 de maio daquele ano e confessou o crime durante o depoimento, mas negou a intenção de matar o amigo. O suspeito foi levado ao Centro de Detenção Provisória de Franca, mas a Justiça concedeu liberdade provisória a ele naquele mês de junho.

Ocultação de cadáver

Após o crime, para despistar a polícia, Oliveira vestiu as roupas de Welker e saiu com a moto dele, segundo a investigação. Imagens de câmeras de segurança levaram a polícia a desconfiar que quem aparecia nas filmagens não era o vigia por causa da diferença de altura.

Na sequência, Hernando voltou à casa, colocou o corpo do vigia no carro e o levou até o canavial, onde o enterrou, conforme a polícia.

