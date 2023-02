Acusado de tentar matar ex dentro de táxi em São Pedro é condenado a 11 anos e 8 meses de prisão

Segundo o MP, a vítima simulou aceitar reatar o relacionamento após receber uma primeira facada, mas recebeu mais três golpes após tentar fugir. Outras pessoas interviram para socorrê-la. Fórum de São Pedro (SP)

Fernanda Zanetti/G1

A Justiça de São Pedro condenou a 11 anos e 8 meses de prisão um acusado de tentar matar sua ex-companheira dentro de um táxi. O julgamento ocorreu nesta segunda-feira (27). As informações são do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP).

O réu foi denunciado por tentativa de feminicídio, com duas qualificadoras, que podem aumentar a pena: uso de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Segundo a Promotoria, o réu procurou a vítima, com quem teve um relacionamento, para tentar reatar. Ao ouvir uma resposta negativa, o acusado desferiu uma facada na mulher dentro de um táxi. A fim de impedir novos golpes, a mulher fingiu ter intenção de reatar, aproveitando o momento para se desvencilhar e tentar fugir.

O criminoso, porém, perseguiu a ex-companheira e desferiu mais três facadas, atingindo-a na região das costas, do ouvido e da nuca. Ele foi impedido de consumar o feminicídio pela intervenção de outras pessoas.

Em plenário, o réu afirmou não lembrar dos fatos e tentou culpar a vítima, dizendo ter sido provocado por ela. Ele defendeu a tese de lesão corporal, rejeitada pelos jurados.

A sentença imposta ao homem foi condizente com a denúncia apresentada pela promotora de Justiça Angélica Ramos de Frias Sigollo, que atuou também no júri.

A ação está em segredo de Justiça e mais detalhes não foram divulgados.

VÍDEOS: Tudo sobre Piracicaba e região

Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba

Vito Califano