Acusado de tentar matar ex-esposa a facadas em Angra dos Reis é condenado a 16 anos de prisão

Caso ocorreu em 2019, no Parque Mambucaba. Flávio da Silva Lins vai responder por tentativa de feminicídio triplamente qualificado e ameaça. Mulher foi esfaqueada pelo marido em Angra

Divulgação/Redes Sociais

O homem acusado de tentar matar a facadas a ex-esposa Deidiane de Paula Monteiro foi condenado a 16 anos de prisão em Angra dos Reis (RJ). A sentença foi aplicada na quarta-feira (22) em julgamento no Tribunal do Júri do município.

O júri avaliou os autos e concluiu que Flávio da Silva Lins tinha a intenção de matar. O acusado vai responder por tentativa de feminicídio triplamente qualificado, pois foi cometido por motivo fútil e por meio cruel, que dificultou a defesa da vítima, e por ameaça.

O crime aconteceu em março de 2019, no bairro Parque Mambucaba. Segundo o Ministério Público (MPRJ), a mulher já sofria ameaças constantes do ex-marido, em uma delas ele teria dito por mensagem de áudio que iria “cortar sua cabeça”.

“Eu vou tacar fogo em todas vocês, vou picar você toda, cortar sua cabeça e colocar em uma estaca”, ameaçou Flávio.

No dia seguinte desta ameaça, o acusado atingiu a ex-esposa com golpes de facão enquanto ela e a filha deles, na época com cinco anos, dormiam na mesma cama. Uma sobrinha da vítima conseguiu fugir e pedir ajuda.

Deidiane conseguiu se defender usando os braços, mas ainda assim teve ferimentos graves. Ela chegou a ficar internada no Hospital Geral da Japuíba. Flávio foi preso três dias depois do crime.

O inquérito sobre a tentativa de homicídio foi conduzido pela delegacia de Angra dos Reis.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

pappa2200