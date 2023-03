Acusados da morte de cacique são julgados em Passo Fundo

Cinco pessoas são apontadas como participantes da execução de Antônio José Mig Claudino, em 2017. Fórum de Passo Fundo

Cinco acusados da morte do cacique Antônio José Mig Claudino começaram a ser julgados nesta terça-feira (7) em Passo Fundo, na Região Norte do Rio Grande do Sul. O crime aconteceu no dia 20 de março de 2017, na Terra Indígena de Serrinha, em Ronda Alta.

Os acusados são: Lauri Gutteres de Carvalho, Daniel de Oliveira, Izaías Tomaz, Moacir Tomaz e Rogério Nascimento.

O advogado Érico Alves, que defende Lauri Gutteres de Carvalho, informou que “o trabalho será no sentido de analisar detalhadamente a prova e garantir a ampla defesa ao acusado”. Ainda de acordo com ele, “não há provas robusta que possa confirmar a participação dele no então fato ocorrido com o cacique Antonio Mig””

A advogada Andrea Caon Reolon Stobbe, que representa Izaías Tomaz, Moacir Tomaz e Rogério Nascimento informou que “não há envolvimento dos indígenas no crime de homicídio, sendo que a prova produzida é suficiente para demonstrar a inocência desses denunciados”. Ainda conforme a advogada, “a denúncia foi seletiva deixando ‘os responsáveis na morte do cacique’ fora do processo”.

A defesa de Daniel de Oliveira não respondeu aos questionamentos da reportagem até a última atualização desta notícia.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), os acusados teriam participado do assassinato do cacique por motivação financeira e vingança.

A vítima não concordava com invasões de terras particulares para reivindicação por parte dos indígenas. Outro fator que culminou em sua morte teria sido seu testemunho em favor da prisão de Izaías Tomaz. Por isso, segundo o MPF, Tomaz, teria sido mandante do assassinato.

De acordo com o Ministério Público Federal, Izaías promovia invasões para “forçar” a demarcação de terras reivindicadas. A vítima teria sido testemunha contra ele em outro processo e, após a condenação, Izaías teria feito ameaças de morte ao cacique.

