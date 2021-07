Non è il primo e non sarà l’ultimo a raccontare l’architettura in abbandono, lo sfascio dei luoghi, la decadenza di ciò che precipita nel dimenticatoio. Questo fotografo giramondo si è specializzato nell’estetica del disfacimento e l’ha portata avanti con coerenza quasi ossessiva negli ultimi sette anni. A distinguerlo è l’impronta della post-produzione, la ristrutturazione visiva che dedica alle immagini. La capacità di ripristinare gli antichi fasti con lampi di luce e colori che ravvivano universi appassiti.

Galleria Raffaella Cortese

A cura di Marco Morello e Alessia Pincini

Per abbonarti clicca qui