Il suo AMKK è un centro di sperimentazione sulla scultura botanica. Collocando la sua pratica in un territorio più unico che specializzato, l’artista ha spesso sfidato i suoi amati fiori ponendoli in situazioni e geografie altre, dove la natura non ne permette l’esistenza, come gli abissi marini o la stratosfera. Con Frozen Flowers ha portato enormi bouquet di fiori freschi nelle gelide terre della penisola di Notsuke, Hokkaido, immortalandoli ricoperti da cristalli di ghiaccio. Generando, ancora una volta, uno spettacolo mai visto prima.

Shiinoki Shunsuke /AMKK

A cura di Marco Morello e Alessia Pincini

