Sam Pratt e Valerio Capo hanno creato una galleria di (ricercato) design – la prima a Shoreditch – nel 2008. In piena crisi, hanno vinto la scommessa grazie a talento e cura e oggi, nella nuova sede di Mayfair, continuano a credere nell’artigiana- to di alta qualità, tra nuove tecniche e antiche lavorazioni. In foto: Johannes Nagel, Potential Vessel IV, 2018.

Courtesy Gallery FUMI

A cura di Marco Morello e Alessia Pincini

