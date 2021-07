Perché accontentarsi di vendere un singolo oggetto digitale formato Nft quando si può proporre un’intera casa virtuale? L’impresa è riuscita, per la prima volta in assoluto, alla fondatrice del Techism, un movimento che riconosce alla tecnologia la dignità dell’arte. La Mars House, arredata con echi zen, è stata comprata per oltre 500 mila dollari.

Courtesy of the artist

A cura di Marco Morello e Alessia Pincini

Per abbonarti clicca qui