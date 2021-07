Foglie e fiori, tutti salvati dai tanti scarti quotidiani dei fiorai, sono intrappolati con grazia in arredi e complementi dalla pregiata fattura artigiana: è il lessico inconfondibile del designer polacco, figlio e nipote di vivaisti. La serie di vasi Perishable, realizzata con materiali deperibili cristallizzati in argilla e gommalacca, esalta una bellezza imperfetta e rappresenta un paradosso: come creare oggetti dal valore estetico ed emozionale cui rimanere per sempre legati, quando ogni cosa, per natura, è destinata a estinguersi?

Ph Mathijs Labadie

A cura di Marco Morello e Alessia Pincini

