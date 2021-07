Ovvero Marco Adamo Graziosi e Maria Host-Ivessich, diade di registi che ha condiviso il set con icone della moda, su tutti Karl Lagerfeld, celebrità quali Kanye West, top model da Gigi Hadid fino a Mariacarla Boscono. Nelle loro collaborazioni hanno spaziato tra progetti legati a serie televisive di Netflix a film come Am I Wasting My Time? (nell’immagine), sotto l’ala di Vogue. Varie traiettorie con lo stesso fulcro che li qualifica: una modernità anticonvenzionale, una ricchezza visiva che racconta lo stile per ellissi e suggestioni.

Courtesy of the artist

A cura di Marco Morello e Alessia Pincini

Per abbonarti clicca qui