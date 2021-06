AD 100 Game Changers: Miguel Flores Vianna

Noto per le sue sfarzose immagini di interni (il libro Haute Bohemians è stato nominato “Design book of the year” dal New York Times), ha sentito il bisogno di alleggerirsi. Di mettere da parte l’attrezzatura per raccontare gli ambienti come farebbe chiunque di noi, tramite la lente del suo telefonino. Il risultato è A wandering eye: travels with my phone, volume all’altezza delle raccolte degli scatti posati per qualità e intensità. La prova che l’occhio e la mano contano più dello strumento.

Courtesy the Artist