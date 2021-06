Ripensare tradizioni antiche, nobilitare materiali umili e locali o recuperarli dall’oblio, offrendo loro una seconda chance di vita e identità. E lavorare a mano, con calma e dedizione, per dare forma a un’idea che migliori il presente. Con cultura e responsabilità. New Craftsmanship.

Ph. Elina Simonen

Partire dall’arte e dalla poesia dei mobile e proseguire con naturalezza e rigore nella progettazione di lampade che sono anch’esse sculture astratte, mobili sì, ma funzionali. E dedicarsi anche ai gioielli, con il vetro soffiato dai maestri finlandesi nel villaggio di Nuutajärvi e l’ottone lavorato a mano: perché i componenti possano esibire le tracce dell’artigianalità e, ben venga, dell’errore. Accogliere e accettare, nella materia come nella natura umana: «Ho imparato a improvvisare per rispettare la natura mutevole del vetro. Il vetro è come me, spontaneo e organico», afferma Milla Vaahtera, la designer/artista di Helsinki.

A cura di Marco Morello e Alessia Pincini

