Il favoloso mondo del designer francese (che vanta fiere origini italiane) è fatto di attente e colte giustapposizioni, diventate sua cifra e suo successo. Passato e classicità negli interni, innovazione nelle collaborazioni con marchi di arredi di alta qualità. In Francia ha fondato il brand Maison Ascète, in Italia è direttore artistico della galleria bolognese Paradisoterrestre. In equilibrio elegante tra i due Paesi del cuore; «Radicalmente contemporaneo», come ama definirsi. Nella foto, i raffinati interni con boiserie della sua casa fuori Parigi.

PH. Stephan Julliard

A cura di Marco Morello e Alessia Pincini

