Non un edificio singolo, ma un intero quartiere sostenibile, dominato dalle note verdi degli alberi e dal blu del Danubio che gli scorre intorno. Ecco il Budapest South Gate Masterplan, il progetto vinto dallo studio Snøhetta per riqualificare un’area di 135 ettari a pochi chilometri dal centro della capitale ungherese. Abitato soprattutto da studenti, sui tetti dei palazzi alterna giardini e pannelli solari, ha un impianto di depurazione dell’acqua e per il riscaldamento usa l’energia geotermica.

A cura di Marco Morello e Alessia Pincini

Per abbonarti clicca qui