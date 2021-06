Il Fuorisalone è uno dei momenti più dinamici e affollati di Milano. Messo in pausa dalla pandemia nella versione fisica, è stato trasportato in digitale da questo studio specializzato nel «design della comunicazione». La piattaforma Fuorisalone.it ha ospitato le ultime due edizioni virtuali della kermesse alternando anteprime di prodotto, tavole rotonde, webinar e molti eventi. Dando al pubblico una sensazione di continuità con il passato che sta per ritornare.

Ph. Andrea Russo

A cura di Marco Morello e Alessia Pincini

Per abbonarti clicca qui