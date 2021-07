Approccio, poesia e delicatezza giapponesi. È fiero nipote di un’azienda di progettazione del paesaggio e manutenzione del verde, Green Wise, nata nel 1905 e dal 2019 con sede anche in Italia. Il suo Kukido (“Via dello Stelo”) è uno stile di composizione che esalta la forma spontanea di tutte le parti del fiore, anche danneggiate o appassite, e che espone specie locali e stagionali in equilibrio sui gambi, ricurvi e girati in direzioni diverse. Una tecnica premiata con il Good Design Award: perché la bellezza non è controllo, nemmeno sulla natura.

