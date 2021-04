“ad-uomini-e-donne-drogato,-a-letto-non-dura-e-vuole-i-tacchi”-la-confessione-bomba-dell’ex-dama-sconvolge-i-fan.-cos’ha-raccontato

Ieri su Instangram abbiamo assistito a una nuova diretta live di quattro ex dame e cavalieri del trono over di Uomini e Donne. Sembra stia diventando una abitudine per Simone Bolognesi che si diverte ogni venerdì ad ospitare alcuni ex protagonisti del programma nelle sue live social raccontando retroscena inediti della trasmissione e rispondendo alle domande dei fan. Stavolta è stato il turno di Germano Avolio ( l’ex di Valentina Autiero) costante presenza nelle dirette di Simone, Veronica ( la dama che ha “rubato” Nicola a Gemma salvo poi sbugiardarlo in studio) e Giulia, la dama scesa per Michele.

I quattro ieri ne hanno davvero dette di tutti i colori sul cast attuale di Uomini e Donne, non risparmiando davvero nessuno. E tante sono state le indiscrezioni rivelate a chi li stava ascoltando. Hanno infatti iniziato con la tronista Samantha criticata molto per il suo atteggiamento in studio. Secondo i quattro infatti, la ragazza si è presentata come una che non da peso alla forma quanto alla sostanza, salvo poi criticare tutto e tutti, fermandosi alle apparenze, agli stili di vita. Insomma una persona che secondo Veronica “Dovrebbe prima fare pace con se stessa ma fuori gli studi di Canale 5”. Sempre la Dama inoltre rivela che la tronista ha partecipato a un programma in una tv locale nel quale era molto più magra, e pare che abbia preso peso solo negli ultimi due anni. Insomma tanto fiera di essere curvy non sembra affatto.

Si passa quindi a Gerò, il cavaliere adocchiato proprio da Samantha, che si è fatta “Film in testa su di lui”. Il ragazzo è uscito da Uomini e Donne per una sua scelta e a quanto pare i quattro svelano anche il motivo. “Gerò pensa ancora alla sua ex” dece infatti Simone. Veronica rincara la dose: “Veniva in studio come drogato, assente. Non ci stava proprio, è uno solitario. Samantha l’avrà guardato insistentemente e lui poverino si sarà sentito osservato, altro che sguardi complici”. Veronica non le manda certo a dire insomma. La dama, ora felicemente fidanzata ( ieri ha presentato anche il suo ragazzo che stava cucinando per lei) ne ha dette di tutti i colori anche su Riccardo.

“Ho sentito Riccardo telefonicamente, uno senza vita proprio, pesante all’inverosimile. Ti faceva dei sproloqui esagerati. Io ero preoccupata perché mio padre aveva il Covid e lui si lamentava che non lo cercavo abbastanza. Uno che vuole sempre certezze, con Roberta non dura sicuro”. Sull’ex cavaliere di Uomini e Donne ( uscito dal programma con Roberta Di Capua) le da man forte anche Giulia: “Si è sentito anche con me, siamo usciti insieme e si è lamentato che non ho messo i tacchi, sembra una ossessione”. Veronica commenta anche l’uscita con Roberta: “Dietro le quinte ti lamenti che a letto non dura e poi ti proclami innamorata. Sono pronti per Temptation Island sicuramente. Dovevano uscire qualche mese prima proprio per dare il tempo di organizzare il loro ingresso al nuovo programma”.

Si passa quindi a parlare di Armando. Simone su di lui non ha dubbi: “Fa l’opinionista non il cavaliere. Ormai ad Uomini e Donne lui non cerca più l’amore ma sta li solo per commentare le storie degli altri. Secondo me Maria lo vuole sostituire e Gianni” Tutti sono d’accordo, e in effetti lui rincara: “Gianni è obsoleto, dice sempre le stesse cose. Armando sarebbe più divertente come opinionista”. Ovviamente non poteva mancare un riferimento a Nicola Vivarelli. A tal proposito Veronica è chiara: “Un buffone. E’ l’unica cosa che non rifarei, conoscerlo. Prende in giro tutti e doveva fare solo lo show. Anche il fatto di risentirsi con Gemma quando era in barca è stato un modo per poter tornare a Uomini e Donne”.

Insomma di certo i quattro ex partecipanti di Uomini e Donne non sono andati molto leggeri sui loro ex compagni di viaggio ma in fin dei conti esprimono solo dei loro pareri e non verità assolute e quindi vanno presi come tali. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere, Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra.

