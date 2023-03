Adair Cardoso (PDT) é eleito prefeito de Capão do Cipó em eleições suplementares

Eleições ocorreram no domingo (5). Chapa eleita em 2020 foi cassada devido a acusações de distribuição de vales-combustível para angariar votos. Adair Cardoso (PDT)

Divulgação

Adair Cardoso (PDT), foi eleito prefeito de Capão do Cipó, na Região Central do estado, nas eleições suplementares que ocorreram no domingo (5). Cardoso venceu com 1.390 votos, 61,21% do total. O vice que vai assumir a gestão da prefeitura é Elso Engleitner (UDP). Eles venceram a disputa contra Leandro Melo Pereira (PP) e Ionára de Fátima Nascimento Ferreira (PP).

A posse está prevista para ocorrer em 30 de março, em Santiago, também no Centro do estado. Até essa data, segue no cargo o presidente da Câmara de Vereadores, Diego Nascimento.

As eleições foram realizadas depois que os antigos ocupantes dos cargos, eleitos em 2020, terem sido acusados pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) de distribuir vales-combustível para angariar votos. Foi a primeira vez na história do município de Capão do Cipó que um prefeito tem o mandato cassado.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vittorio Ferla