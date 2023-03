Adamantina inicia imunização de grupos prioritários com vacina bivalente contra a Covid-19

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão aplicando o imunizante, das 9h às 16h. Adamantina (SP) inicia imunização de grupos prioritários com vacina bivalente contra a Covid-19

Divulgação

A Prefeitura de Adamantina (SP) inicia, a partir desta sexta-feira (3), a imunização de grupos prioritários com a vacina bivalente contra a Covid-19. Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão aplicando o imunizante.

Confira quais grupos podem receber a vacina:

Pessoas com 70 anos ou mais;

Pessoas vivendo em instituições de longa permanência com 12 anos ou mais, abrigados e trabalhadores dessas instituições;

Imunocomprometidos com 12 anos ou mais.

Para receber a vacina, é necessário ter recebido a quarta dose há pelo menos quatro meses.

Já a partir da próxima segunda-feira (6), idosos que tenham 60 anos ou mais poderão receber o imunizante.

Conforme o documento técnico recebido pela Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM), a aplicação da dose será feita de forma escalonada, visando a imunização dos grupos prioritários.

Serviço

Em Adamantina, todas as UBSs estão aplicando a vacina, que protege as formas mais graves da doença, das 9h às 16h.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Initial plugin text

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Mata