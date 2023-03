Adamantina tem doses da vacina bivalente contra a Covid-19 disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde, porém, público-alvo ainda tem baixa adesão

Cidade tem 10.252 idosos com 60 anos ou mais, mas foram aplicadas somente 711 doses do imunizante. Vacina bivalente contra a Covid-19 está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde de Adamantina (SP) para pessoas a partir dos 60 anos

A vacina bivalente, que protege contra as formas mais agressivas da Covid-19, está disponível em todas as oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) em Adamantina (SP).

De acordo com a Prefeitura da cidade, a adesão ainda é baixa, já que o município tem 10.252 idosos com 60 anos ou mais, entretanto, somente 711 doses do imunizante foram aplicadas até o momento.

Podem receber a vacina idosos a partir de 60 anos, pessoas vivendo em instituições de longa permanência com 12 anos ou mais, abrigados e os trabalhadores dessas instituições e imunocomprometidos com 12 anos ou mais.

A vacinação ocorre das 9h às 16h em todas as 8 UBS de Adamantina.

De acordo com o documento técnico recebido pela Vigilância Epidemiológica, a aplicação da dose será feita de forma escalonada, visando a imunização dos grupos prioritários.

