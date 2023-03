addio-a-debora-avigni,-vittima-di-incidente-a-27-anni

Guastalla (Reggio Emilia), 13 marzo 2023 – Una presenza costante di amici e conoscenti caratterizza la camera ardente di Debora Avigni, la giovane mamma di 27 anni, originaria di Guastalla, vittima venerdì di un incidente stradale nel Mantovano, dove abitava da alcuni anni. I funerali sono fissati per domani, martedì 14 marzo, partendo alle 9,15 dalla Fondazione ospedale civile di Gonzaga, paese mantovano, dove da ieri mattina è allestita la camera ardente. Alle 9,30 la messa alla chiesa parrocchiale di Gonzaga e, infine, l’ultimo viaggio al cimitero del paese mantovano. Lascia il compagno Roberto, il figlio Mattia, di sei anni, la madre Mara con Luca, Roberto ed Elena, il padre Davide, Elisa, Massimiliano e altri parenti. Debora Avigni lavorava al supermercato Lidl a Gonzaga, aveva ancora molte amicizie nella Bassa Reggiana. Aveva frequentato l’istituto Carrara di Guastalla per diventare operatrice socio assistenziale. Era stata impegnata anche nel volontariato e in realtà che assistono le persone “fragili”.

