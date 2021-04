Addio a Gemma Galgani da Uomini e Donne. La notizia incredibile, Fan sotto choc. Cos’è successo

Ormai Gemma Galgani è presenza fissa di Uomini e donne da più di 10 anni. La dama continua ad essere una delle protagoniste indiscusse del programma ma a quanto pare negli ultimi mesi i fan sembrano stufi della sua presenza. In tanti, infatti, lamentano particolarmente sui social e sotto la pagina ufficiale del format televisivo la solita telenovela della torinese. Quasi nessuno più crede alla sua voglia di conoscere un uomo e anche le continue litigate con Tina Cipollari avrebbero stancato. Maria De Filippi, sempre da parte dei propri telespettatori, avrebbe preso atto di quanto sta accadendo e starebbe pensando ad una possibile sostituta.

Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e donne

Nel corso di tutti questi anni Gemma Galgani ha frequentato diversi uomini, anche più giovani di lei. Purtroppo, ad oggi nessuno è mai riuscito a rapire il suo cuore e nonostante tutto continua a sperare nel conoscere il suo principe azzurro. Contemporaneamente, gli atteggiamenti della dama e il suo troppo innamorarsi velocemente, fa si che in tanti da casa non la credono più, pensando che la sua presenza nel programma sia solo televisiva.

Della stessa opinione ne è anche l’opinionista Tina Cipollari che non perde mai occasione per insultarla e offenderla. Tutte queste situazione pare abbiano stancato anche la stessa Gemma che per la prossima stagione potrebbe non presentarsi a Canale 5. Pare che ci sia già un accordo con la redazione di Uomini e Donne affinchè la dama lascia la trasmissione ma possa restare come opinionista in una versione vip che dovrebbe andare in onda da settembre.

La richiesta dei fan e la possibile decisione della De Filippi

Precisiamo che fino ad oggi, la nota dama di Torino non ha mai parlato ufficialmente di voler abbandonare la trasmissione ma l’età, la stanchezza e le delusioni potrebbero presto portarla a una drastica decisione. Inoltre, come riporta il noto settimanale Nuovo Tv, anche Maria De Filippi sembra stia pensando ad già ad una sua possibile sostituta per Gemma

Nelle ultime settimane, la padrona di casa ha dedicato molto spazio ad Isabella Ricci, che con la sua eleganza e la sua lingua tagliente ha già conquistato il pubblico di Uomini e Donne ma non solo… Altro personaggio molto amato è quello di Ida Platano, tornata in trasmissione da poco, dopo il doloroso addio con Riccardo Guarnieri. Insomma già in molti vedono che Maria da sempre la parola ad Isabella tanto da dedicarle un intero articolo dul magazine del programma, e e pare che proprio lei possa essere la nuova Gemma. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

