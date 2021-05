Addio a Gemma Galgani, Maria de Filippi la caccia dal programma. Lo Scoop choc: “Hanno litigato, c’è già la sostituta”

Sta per concludersi un’altra stagione di Uomini e Donne e già ci domandiamo chi saranno i protagonisti che torneranno a tenerci compagnia l’anno prossimo. In particolare, negli ultimi giorni sono spuntati dei rumors riguardanti una delle dame più acclamate del trono over: Gemma Galgani, che potrebbe abbandonare il dating show dopo ben undici anni al suo interno. La 71enne non è ancora riuscita a trovare un compagno di vita e anno dopo anno tiene il pubblico incollato davanti alle sue storie e alle sue delusioni. Ma negli ultimi mesi ha perso colpi.

In molti l’hanno accusata di essere interessata solo a uomini più giovani e impossibili. Secondo il pubblico, il reale interesse di Gemma Galgani sarebbe quello di incrementare il successo del suo personaggio e rimanere il più tempo possibile al centro dello studio di Uomini e Donne, accettando anche corteggiamenti che non le interessano. Come quello di Aldo, che la dama sta conoscendo in questo momento nonostante abbia ammesso più di una volta di essere interessata a lui solo dal punto di vista dell’amicizia. Le sue storie si rincorrono tutte uguali e anche gli opinionisti sembrano stufi dei suoi comportamenti.

Ma lo share di Uomini e Donne quando Gemma Galgani è al centro studio è sempre stato molto alto, costringendo Maria De Filippi a concederle moltissimo spazio. Nelle ultime settimane è stato impossibile non notare che parte dello spazio donato alla 71enne è stato spostato nei confronti di un’altra dama, Isabella Rossi, che ha evidentemente conquistato la simpatia del pubblico e quindi della padrona di casa. La donna, molto elegante, è sempre pronta a intervenire e dire il suo parere anche sulle vicende amorose che riguardano cavalieri e dame del dating show.

Ultimamente ha voluto esprimersi anche riguardo Gemma Galgani. La storica dama del trono over era delusa dal fatto che un uomo a cui era interessata, Antonio, l’avesse rifiutata in favore di dame più giovani. “Anche io noto che alcuni cavalieri guardano le donne più giovani, ma non ci rimango male… Non sono Belen”, ha ammesso Isabella Ricci facendo notare come Gemma, nonostante il personaggio creato nel corso degli anni a Uomini e Donne, non possa ambire alle attenzioni di certi cavalieri. Un personaggio televisivo di successo può ottenere ospitate e ruoli nel piccolo schermo, ma non un uomo molto più giovane, come la bellissima e nota showgirl.

A confermare questo calo di interesse l’ultima puntata registrata dove a Gemma sono stati dedicati solo 5 minuti per lasciare Aldo. Una indiscrezione bomba dice che a seguito di una lite avvenuta tra Gemma e Maria de Filippi, la redazione, in accordo con la Dama abbia deciso di non farla tornare a settembre. A Gemma verrebbe riservato un posto da opinionista in un altro programma come “ricompensa”.

Maria De Filippi potrebbe quindi pensare di sostituire Gemma con Isabella Ricci nella stagione ventura, considerata tutta l’attenzione che invece le concede. La donna è approdata a Uomini e Donne per sbaglio, ma è contenta di far parte del dating show e determinata a trovare l’amore: “Tutto è nato per scherzo, una richiesta che ho fatto ai ragazzi che lavorano con me. A ottobre per il mio compleanno avevo chiesto loro in regalo un uomo con cui uscire, così una mia dipendente ha deciso di iscrivermi al programma a mia insaputa”. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

