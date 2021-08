Addio a Mara Venier, il triste annuncio distrugge i fan. La Rai ha già pronta la sostituta. Ecco chi è

Mara Venier, è da sempre un volto popolare della televisione italiana. Numerosi sono i suoi successi televisivi e la donna si è sempre contraddistinta per la sua spigliatezza e la sua simpatia. Grazie a queste sue qualità la conduttrice viene spesso rinominata come “Zia Mara”, questo perché la donna è da sempre dalla parte dei giovani e risulta essere sempre pronta a rinnovarsi e a stare al passo con le mode.

Mara Venier ha iniziato la sua carriera come attrice, infatti agli inizi degli anni ottanta, la presentatrice alternava la professione di conduttrice alla passione per la recitazione che abbandona del tutto nel 1998 per dedicarsi completamente al piccolo schermo. Ironica, mattatrice e diretta, Mara Povoleri, (questo il suo vero nome), ha ricoperto anche il ruolo di opinionista in alcune edizioni del reality show L’isola dei famosi, dove ha rivelato alcuni segreti che dovevano rimanere tali ai concorrenti della trasmissione.

Sposata con l’attore Jerry Calà, da cui si è separata nel 1987, dopo tre anni di matrimonio, Mara Venier ha avuto una lunga storia d’amore con il cantautore Renzo Arbore finita nel 1997 e una brevissima con l’attore Armand Assante. Attualmente è sposata con Nicola Carraro, produttore cinematografico. La donna ha anche due figli, Elisabetta Ferracini, che negli anni novanta ha avuto un enorme successo a seguito della conduzione del famoso contenitore per bambini Sollettico e Paolo Capponi, che l’ha resa nonna. I due sono frutto dell’amore della donna con gli attori Francesco Ferracini e Pierpaolo Capponi.

Mara Venier e l’addio a Domenica In

Mara Venier, è stata rinominata la signora della domenica. Questo appellativo le è stato dato per via delle numerose edizioni di Domenica In da lei condotte. La conduttrice è tornata al timone dello show domenicale dopo alcuni anni di assenza, riportando la trasmissione alla luce dopo un susseguirsi di stagioni fallimentari.

Di recente, Mara Venier, ha presentato il suo nuovo libro a Viareggio dove ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto tremare i suoi fan “Domenica in è un programma che amo. Condurlo è molto faticoso e complicato, nonostante non sappia dire di no alla domenica pomeriggio, credo che questo sarà il mio ultimo anno”

Le dichiarazioni della donna sono solo una conferma di quello che si vociferava da un po’, infatti lo stesso marito qualche tempo fa aveva fatto alcuni nomi di conduttrici che secondo lui potevano sostituire la moglie nella conduzione di Domenica In, facendo insospettire il pubblico. Ma Mara sempre di recente ha svelato chi potrebbe prendere il suo posto la domenica. Per la Venier infatti l’unica sostituta possibile potrebbe essere Antonella Clerici.

