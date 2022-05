Addio a Masterchef, Il programma non andrà più in onda per colpa di un giudice. Cannavacciuolo distrutto, cos’è successo

La nuova stagione di Celebrity Masterchef non verrà registrata a causa di Alessandro Borghese. Il programma culinario è stato già fermo per ben quattro anni, ma adesso ci aspettavamo un suo ritorno in grande stile. Da tempo si vociferava riguardo la ripresa delle registrazioni, ma le voci non hanno mai trovato conferma. Soprattutto, nonostante fosse già partito il toto nome riguardo i personaggi famosi che potevano decidere di partecipare allo show, nessuno era mai stato realmente contattato dalla produzione per siglare un accordo. Oggi scopriamo che il motivo è legato al fatto che il programma non si farà.

Anche in Celebrity Masterchef i giudici sono Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli e le puntate sono commentate, come nella versione principale, dalle voci fuori campo di Simone D’Andrea e Stefania Nali. Nello spin-off di Masterchef partecipano vip e personaggi noti dello spettacolo. Il vincitore vince 100mila euro da devolvere interamente in beneficenza. La trasmissione però è stata messa da parte a causa di un altro noto cuoco e ormai anche show man italiano. Stiamo parlando di Alessandro Borghese, che sta diventando sempre più un volto di punta per Tv8 e Sky.

La rete sembra aver deciso di puntare tutto su di lui. A parte Masterchef, che è sempre molto amato dai telespettatori ed è ormai intoccabile, la maggior parte dei programmi culinari sono condotti proprio da Alessandro Borghese. Tra questi quelli di maggiore successo sono: Quattro ristoranti, in cui tali locali, che si trovano nella stessa zona, vengono messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore; Piatto ricco, in cui tre cuochi amatoriali si sfidano ai fornelli creando deliziose e gustose pietanze da sottoporre al giudizio finale del giudice Gennaro Esposito. I concorrenti, tuttavia, possono anche decidere di autoeliminarsi in cambio di denaro.

Infine c’è Cuochi d’Italia, in cui venti cuochi provenienti da varie regioni della penisola italiana gareggiano strenuamente per stabilire chi tra loro sia il migliore rappresentante della tradizione culinaria locale. Oltre questi tre programmi, Tv8 e Sky hanno deciso di puntare ancora una volta su Alessandro Borghese e gli affideranno la conduzione di Celebrity chef, un format tutto nuovo. Dal nome capiamo bene che i protagonisti saranno proprio i personaggi famosi. Sarebbe quindi uno show troppo simile a Celebrity Masterchef, che per il momento è stato messo letteralmente da parte.

Alessandro Borghese per il programma ha aperto le porte del suo ristorante Il lusso della semplicità, nella CityLife di Milano, che fungerà da location per Celebrity Chef. Cuore pulsante della trasmissione sarà la sfida a colpi di padelle e fornelli tra due concorrenti fuori dal comune, i vip, che daranno prova di sé nel ruolo di provetti chef nella cucina di un rinomato ristorante davanti alle telecamere. A giudicare i menù la critica gastronomica Angela Frenda e lo chef stellato Enrico Bartolini. Anche i clienti del locale saranno chiamati a dare il loro voto. Per vedere Celebrity Masterchef, quindi, dovremo aspettare ancora.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Addio a Masterchef, Il programma non andrà più in onda per colpa di un giudice. Cannavacciuolo distrutto, cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.