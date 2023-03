addio-a-mister-ballico

Il 28 novembre scorso aveva avuto il tempo di festeggiare, con le tre figlie Sabrina, Liana e Bettina, con nipoti e familiari il suo 98° compleanno. E nella notte tra domenica e lunedì se ne è andato Giovanni Ballico (nella foto), nella sua casa di Schio. Si è spento così il più longevo degli oltre 600 tecnici che hanno allenato in serie A a girone unico, dal 1929 a oggi. Una vita da mediano, tra campo, panchina e scrivania, con tappe significative nella Samp, a Palermo e alla Spal in varie vesti. Prima come giocatore, nella stagione ’46-’47. Era un buon centrocampista che Mazza vendette poi in serie A alla Sampdoria, società con la quale ha disputato gli anni migliori da calciatore. Poi Ballico a Ferrara ha ricoperto più ruoli, segretario e poi temporaneamente l’allenatore. Parliamo della stagione ’76-’77, un’annata disgraziata, la prima con Mazzanti presidente, finita con una brutta retrocessione in serie C. Ballico faceva parte di una “troika” di allenatori chiamati a sostituire il deludente Guido Capello, assieme a Ottavio Bianchi e a Ottavio Bugatti. La mossa non funzionò, ben presto la panchina venne affidata solo a Bianchi, che venne sostituito da Luis Suarez, ma i risultati restarono deludenti e culminarono con la retrocessione.

pappa2200