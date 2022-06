Addio ad Aldo Giovanni e Giacomo. Si sono separati. Aldo spara a zero sui due compagni, Cos’è successo

Aldo Baglio gira un film senza Giovanni e Giacomo e subito i fans del trio comico si preoccupano di una rottura tra i tre. Eppure, solo nel 2020 hanno avuto successo con Odio l’estate, film diretto da Massimo Venier che racconta una storia di amicizia e sentimenti. Tre uomini decidono di trascorrere le vacanze estive in un’isola a largo delle coste italiche, ognuno insieme alla rispettiva famiglia. Non conoscendosi, scelgono la stessa meta estiva, la stessa spiaggia e si ritrovano anche ad affittare la stessa casa…tutti nello stesso periodo. Sono totalmente diversi l’uno dall’altro.

Questo è stato il decimo film che Aldo Giovanni e Giacomo hanno girato insieme e, come tutti gli altri, è piaciuto tantissimo ai fans del trio comico. Ma durante la pandemia Aldo Baglio ha deciso di dedicarsi a un nuovo progetto, che non ha previsto l’inclusione dei suoi due compagni d’avventura. L’attore ha spiegato di volersi distaccare un po’ da quello che è il suo lavoro di una vita. E’ comprensibile che dopo anni e anni passati sulla comicità, si voglia tentare una nuova strada. Anche una sfida per mettere alla prova se stesso e calarsi in un ruolo completamente differente da quelli antecedenti.

Aldo Giovanni e Giacomo, la separazione è definitiva?

Il film si intitola Una boccata d’aria ed è diretto da Alessio Lauria. Aldo Baglio interpreta Salvo che dopo essere venuto a conoscenza della morte del padre ritorna nella sua terra natia, la Sicilia. Il reale obiettivo dell’uomo è l’eredità, ovvero il casale di famiglia. Salvo vuole convincere il fratello Lillo a vendere la proprietà così da usare i soldi per salvare la sua pizzeria, prossima al fallimento. Ma convincere Lillo si rivela un compito davvero arduo e Salvo si ritroverà costretto a fare i conti con tutte quelle scelte che ha preso nel corso della sua vita. L’attore si ritroverà così in panni completamente inediti.

Il regista di Una boccata d’aria ha spiegato durante il Taormina film festival i motivi che hanno spingo Aldo Baglio lontano da Giovanni e Giacomo: “Aldo desiderava spostarsi leggermente dal tipo di comicità cui siamo abituati e per me era importante sfruttarlo non tanto come attore comico ma come attore di commedia, quindi lasciargli spazio in scene sentimentali. Fra me e lui c’è stata totale sintonia, perché volevamo entrambi la stessa cosa”. Ovviamente i motivi della separazione è stata tra le domande più gettonate, perché vedere l’attore da solo ha lasciato tutti senza parole.

Lo stesso Aldo Baglio ha confermato le parole dette da Alessio Lauria: “E’ bello cambiare gamma nel tempo. Questo film per me è davvero una boccata d’aria e le cose che mi porto dietro mi danno comunque sicurezza. Sono divertente, ma con diversi momenti amari. C’è molto di me. Il protagonista del film coglie l’occasione per fare pace con se stesso prima ancora che con gli altri”.

Che questa sia solo una reale boccata d’aria per l’attore, o che rappresenti davvero l’inizio di un percorso senza Giovanni e Giacomo? Intanto, per il momento possiamo stare tranquilli, perché a breve tornerà nelle sale un film che li vedrà di nuovo uniti: Il più bel giorno della mia vita. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

L’articolo Addio ad Aldo Giovanni e Giacomo. Si sono separati. Aldo spara a zero sui due compagni, Cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.