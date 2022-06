addio-ad-anna-moroni,-il-triste-annuncio-sui-social.-fan-distrutti

La televisione italiana si prepara ad un tristissimo addio. Stiamo parlando di Anna Moroni, la cuoca e conduttrice tv che per anni è stata a fianco di Antonella Clerici alla Prova del cuoco ma che poi ha scelto di prendere strade diverse dopo la chiusura del programma. A dare l’allarme sull’addio all’amata chef è stata la setssa Moroni con un messaggio che ha creato molto allarmismo tra i fan ma che non lascia ben sperare.

Quest’anno è stato per Anna Moroni davvero importante. La cuoca oltre a condurre un prpgramma di cucina sulle reti Mediaset, rete 4 in particolare, è andata in onda con un nuovo format insieme ad un’altra grande del paronama culinario internazionale, ovvero Lidia Bastianich, mamma del famosissimo Jo, ex giudice di Masterchef.

Lo show dal titolo Senti che fame! Nonna pensaci tu è stato davvero un successo travolgente per entrambe le cuoche che hanno conquistato una fetta di pubblico veramente molto importante. Insieme hanno fatto concorrenza ai tanti programma di cucina sia Mediaset che Rai e alla stessa Antonellina. Fatto sta che recentemente Anna Moroni ha condiviso un messaggio nella sua pagina Instagram che ha subito messo in allarme i fan. Ecco perché.

Anna Moroni dice addio alla tv? Ecco il messaggio

Questa è la domanda che da molto tempo a questa parte i fan di Anna Moroni si pongono dato che la cuoca non si mostra più davanti le telecamere come un tempo, Anche se è durata la stagione televisiva 2021/2022 la cuoca è tornata ad avere un ruolo da protagonista al fianco appunto di Lidia Bastianich. Recentemente, Anna Moroni a condiviso un post nella sua pagina Instagram che ha scatenato i fan, dato che per molti di loro si tratterebbe di un anticipo di un possibile addio alle scene e ritiro così dal mondo delle televisione come da quello dei social network.

Il messaggio di Anna Moroni che scatena il web

Ma qual è il messaggio incriminato che ha tanto spaventato i fan? Dopo un anno di duro lavoro Anna Moroni ha deciso di concedere del tempo a sé stessa alla propria famiglia prendendosi una pausa dai riflettori e girando l’Italia come sua abitudine fare. A spiegare tutto nel dettaglio e stata la stessa cuoca condividendo anche con i propri fan il prossimo step di un viaggio cominciato durante i primi giorni di Giugno e che sembrerebbe essere già pieno di grandissime emozioni. Insomma la Moroni ha deciso di prendersi un pausa per la famiglia e non sappiamo quindi se la rivedremo o meno a settembre. Per continuare ad avere news seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

