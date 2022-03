addio-alla-famosa-fiction-rai,-pierpaolo-spollon-confessa-i-litigi-furiosi-dietro-le-quinte-con-la-protagonista.-fan-sotto-choc

I registi di Che Dio ci aiuti stanno attraversando sicuramente momenti difficili, con due attori della serie che non si sopportano e che comportano notevoli problemi dietro le quinte della famosa fiction. Il cast della serie è sempre stato molto affiatato, diventando quasi una famiglia. Abbiamo visto personaggi andare e venire, altri si sono fatti spazio e sono rimasti, alcuni sono andati via, ma mai si è sentito di qualche malumore. E la sinergia tra gli attori ha portato anche al gioioso risultato davanti le telecamere, dove è possibile seguire il loro feeling e appassionarsi alle loro storie.

Suor Angela è una suora sui generis, scorretta e bizzarra, mamma insostituibile per le ragazze del convento, focolare domestico di una famiglia allargata e molto movimentata. Quando il convento viene trasformato in un convitto con tanto di bar, Suor Angela entra in contatto con persone di vario genere, dando loro una mano a scoprire verità e a risolvere i piccoli, grandi problemi quotidiani. In questa sesta stagione di Che Dio ci aiuti, però, il ruolo di suor Angela verrà man mano alleviato perché Elena Sofia Ricci ha deciso irrevocabilmente di lasciare la sede, lasciandola in eredità a Francesca Chillemi.

Ma non solo Francesca, anche altri protagonisti stanno avendo sempre più successo con Che Dio ci aiuti. Tra questi, uno dei nuovi arrivati è Pierpaolo Spollon, che abbiamo conosciuto sicuramente nella fiction Doc – nelle tue mani. L’uomo, nella serie con Elena Sofia Ricci, interpreta uno psicologo emiliano che ha fatto capitolare il cuore della bella dottoressa Monica Giulietti, interpretata da Diana Del Bufalo. E sono proprio loro due i protagonisti dei disguidi che si sono venuti a creare dietro le quinte. L’attrice del resto è nota non solo per le sue qualità artistiche, ma anche per il suo caratterino.

Durante la pandemia di Covid-19 Diana Del Bufalo è finita sotto i riflettori per le sue forti dichiarazioni no-vax, che hanno diviso il suo pubblico. Ultimamente, invece, l’abbiamo vista tra i protagonisti di Lol – chi ride è fuori, dove sembra essersi trovata abbastanza bene con il resto del cast. E’ a Che Dio ci aiuti che la donna sta avendo qualche problema. A dichiararlo è stato lo stesso Pierpaolo Spollon, che ha raccontato come la sua collega non sopporti la sua presenza in studio. Il motivo sarebbe dovuto al suo carattere esplosivo, che a quanto pare la mette in ombra.

“Dice che la metto a disagio. Lei soffre questa cosa. Non so perché. Mi dispiace molto. Dice che sono esplosivo e lei non è abituata a persone così. Dice che la metto a disagio e che quando ci sono io, il suo livello di energia si abbassa perché la sovrasto”. Così nascono diverso momenti di tensione tra i due protagonisti di Che Dio ci aiuti durante le riprese. Possiamo soltanto immaginare quanto questa controversia influisca sul lavoro dei registi e sul tempo dedicato alle scene che li vedono protagonisti. Non sempre gli attori hanno la fortuna di trovare dei partner sul lavoro con i quali si sentono a loro agio.

