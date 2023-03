addio-alle-superauto

Bologna, 15 marzo 2023 – Le premesse erano state roboanti: investimento di un miliardo e cinquemila assunzioni. Accompagnate da eventi in pompa magna e dichiarazioni altrettanto roboanti da parte delle istituzioni. Alla fine, del mega progetto per costruire un polo dedicato alle superauto elettriche a Reggio Emilia restano solo parole, con la Regione che ha revocato il finanziamento da 4,5 milioni di euro alla compagine cinese-statunitense Silk-Faw che aveva vinto un bando a sostegno degli investimenti in Emilia Romagna. Insomma, tanti saluti al maxi polo produttivo, che in pratica è saltato ancora prima di partire dato che la società non ha mai acquistato il terreno sul quale costruire le strutture operative. Che cosa insegna tutto questo? Che a volte bisognerebbe prendere con più cautela gli annunci di investitori poco chiari e che non ci mettono la faccia, a parte quella di manager arrivati in un lampo e poi andati altrove velocemente. L’ultimo vero maxi investimento in Emilia Romagna è stato firmato dalla Philip Morris, con la multinazionale del tabacco che in provincia di Bologna ha riversato milioni e milioni di euro dando lavoro a centinaia di persone. Certo, è importante pubblicizzare chi ha intenzione di puntare sul territorio, però basterebbe attendere un po’ di tempo per capire se i fatti e la concretezza seguiranno le promesse. Adesso, questa vicenda va archiviata cercando di capire a chi e come destinare le risorse per lo sviluppo. La buona notizia è che a fronte di un disegno che finisce nel cestino, ce n’è un altro che viene presentato. E’ recente l’annuncio di settanta assunzioni entro l’anno e di quattrocento entro il 2025 da parte della Ntt Data, multinazionale giapponese che lavora nel settore della consulenza e dei servizi informatici. Aprirà nuovi uffici a Bologna, dopo averlo fatto in altre città d’Italia. Speriamo che non ci siano sorprese…

