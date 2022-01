Addio Anna Tatangelo. E’ successo una cosa brutta. L’annuncio di Piersilvio Berlusconi distrugge i fan. Cos’è successo a Mediaset

Mediaset non può fare altrimenti: brutte notizie per la big. A quanto pare ci sarebbero brutte notizie per una delle conduttrici di punta di Mediaset, d’altronde non si può fare altrimenti. Di chi si tratta? Purtroppo in questa situazione Mediaset, e Pier Silvio Berlusconi nello specifico, non può fare nulla. Brutte notizie quindi per una delle personalità più amate della televisione italiana.

Una grande rivelazione dei palinsesti autunno inverno di quest’anno, nelle vesti di conduttrice. Infatti solitamente è una cantante, ma con la sua semplicità e la sua spontaneità ha conquistato il pubblico a casa. Aggiudicandosi di puntata in puntata ascolti sempre più alti e un successo straordinario. Ma di chi si tratta e quali notizie brutte ci sono per lei?

Mediaset non può fare nulla: brutte notizie per la conduttrice

La conduttrice Mediaset, nonché cantante, che ha catturato l’attenzione del pubblico a casa non è altro che la talentuosa Anna Tatangelo. Non è che prima non avesse conquistato il cuore dei telespettatori, ma Scene da un matrimonio è il primo programma che l’ha vista per intero e solo esclusivamente lei al timone. Difatti, i fan sono abituati a vederla sotto altre vesti, in quelle di cantante e artista da palcoscenico.

E’ anche vero che ha già co-condotto altre trasmissioni in passato come a fianco di Carlo Conti. Ma questa appunto era la sua primissima volta in assoluto da sola. E se guardiamo ai numeri, dobbiamo dire che ha svolto egregiamente il suo compito, dimostrando di essere una vera artista completa a 360°. Lo dimostra tra l’altro la sua riconferma nel ruolo di conduttrice per la seconda stagione. Stagione che a quanto pare sarebbe dovuta iniziare il 22 gennaio ma che purtroppo è stata posticipata per una decisione Mediaset e che non si sa se vedrà o meno la luce almeno a breve.

Non ci resta che attendere…

In questi giorni Mediaset ha infatti condiviso sui propri account social una comunicazione di servizio ben precisa: Scene da un matrimonio è stato posticipato di qualche settimana a causa di problemi logistico-organizzativi legati al Covid. Si pensa che la data di inizio sia prevista per febbraio ma per il momento non c’è stata alcuna conferma ufficiale. Non resta quindi che attendere aggiornamenti da parte dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi.

