Addio Enzo Iacchetti, A striscia la notizia torna solo Ezio Greggio. “Ecco perché è stato Fatto fuori e chi lo sostituisce”

Enzo Iacchetti ‘sostituito’ da Striscia la notizia. Il motivo. Enzo Iacchetti è uno degli storici conduttori di Striscia la notizia, un personaggio noto per il suo incredibile talento comico. Ma come mai è stato sostituito? A partire da martedì 2 febbraio, Enzo Iacchetti non è stato presente alla sua solita postazione a Striscia la notizia. I telespettatori si sono subito preoccupati, ma qual è stato il motivo dell’improvvisa sostituzione?

Enzo Iacchetti, ma dov’è finito?

Enzo Iacchetti è uno degli showman nostrani più apprezzati e amati dal pubblico. E’ giunto nella squadra di Striscia la notizia nel 1994 e prima di allora si era distinto al Maurizio Costanzo show con le sue simpatiche canzoni bonsai. E’ anche un attore che ha partecipato a diverse pellicole come Mari del Sud di Marcello Cesena del 2001, Il segreto del successo di Massimo Martelli del 2003 e Nuovo ordine mondiale di Fabio e Marco Ferrara del 2015.

Anche su piccolo schermo Iacchetti è stato molto presente, non solo come presentatore del tg satirico di canale 5. Ha preso parte alla serie tv Medici miei e ai film per la tv: Occhio a quei due e Prima della felicità. Il suo talento è stato riconosciuto anche tramite riconoscimento come il Premio clown nel cuore nel 2010. Lui ormai è un volto noto di Striscia, che negli ultimi tempi è stato sempre presente per tenere compagnia agli spettatori con battute e gag durante la conduzione. In questi ultimi giorni però è stato sostituito all’improvviso, ma che cosa è accaduto?

Svelato la causa dell’assenza

Per i telespettatori di Striscia la notizia che martedì sera, attendevano come al solito Enzo Iacchetti alla conduzione della trasmissione è stata una vera doccia fredda, perché l’amato comico non era in postazione. Al suo posto c’erano Sergio Friscia e Roberto Lipari che erano già stati al timone del tg satirico di Antonio Ricci tra novembre e dicembre. Il motivo dell’assenza è presto detto, l’attore infatti è risultato positivo al Covid. La coppia però se l’è cavata molto bene, bisogna dire che entrambi hanno già un bel po’ di esperienza nel mondo dello spettacolo.

Friscia è uno showman, un presentatore radiofonico che in passato è stato protagonista di Macao. Lui è entrato nel team di Striscia dal 2011 imitando Beppe Grillo. Roberto Lipari è un comico di origini siciliane che ha vinto il talent di La7 Eccezionale veramente nel 2016, è anche un cabarettista il cui talento l’ha portato a diventare inviato di Striscia. A ogni modo del presentatore ufficiale e della sua salute non si hanno altre notizie. Ezio Greggio, invece, è in quarantena preventiva ma si dice che presto tornerà a Striscia anche senza Iacchetti. Il conduttore infatti dovrà aspettare di essere di nuovo negativo per poter tornare nel programma, mentre Greggio tonerà già lunedì. Non si sa ancora chi ci sarà al suo fianco al posto dello storico compagno.

