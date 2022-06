Addio Flavio Insinna: La notizia ha distrutto i fan. La Rai sconvolta, ecco cos’è successo

Marco Liorni è stato l’uomo Rai per l’estate 2021 e da oggi torna a fare compagnia ai telespettatori anche per il 2022. Soprattutto, pare che a settembre potrebbe prendere il posto di L’Eredità di Flavio Insinna, che venerdì ha dovuto salutare il suo pubblico. Il gioco a quiz Reazione a catena è stato il primo in fatto di ascolti l’anno scorso. Largo spazio al quiz che lo ha incoronato re della stagione estiva e che a breve terminerà per lasciare spazio ad altri giochi. Soprattutto sul web sono moltissime le voci che vorrebbero seguire il suo gioco per più tempo, rispetto a quello che va in onda tutto l’anno.

Reazione a Catena è il gioco che, utilizzando l’associazione logica di parole, mette alla prova la padronanza della lingua italiana di concorrenti e telespettatori. Due squadre composte da 3 giocatori – amici, colleghi o parenti – si sfidano sulla loro capacità di indovinare, formare, completare e ordinare parole e “catene” di vocaboli. Ma, soprattutto, sarà decisiva la loro capacità di capirsi al volo nel gioco dell’Intesa Vincente che decide la squadra Campione della puntata. Marco Liorni afferma che il successo del programma sta nella semplicità e nella leggerezza dei suoi giochi.

“Prova a giocare… ti fa stare bene, non c’è così bisogno di sapere troppe cose, è larghissimo e stimola la creatività: più sei leggero, più la mente vola, più indovini.” Reazione a Catena l’anno scorso ha sbaragliato la concorrenza. Per questo, alcune voci dai vertici Rai dicono che stanno pensando che potrebbe essere mandato in onda anche in autunno, prendendo, almeno per un periodo, il posto di L’Eredità di Flavio Insinna, gioco del preserale che viene messo in onda per nove mesi consecutivi. Su queste voci Marco Liorni ammette che gli piacerebbe una stagione più lunga del suo show ma, per il momento, non ai danni del collega.

L’ultimo anno il quiz in pre serata condotto da Flavio Insinna ha ricevuto molte critiche, e troppo spesso è stato battuto dalla concorrente Mediaset che, nella stessa fascia oraria, risponde con Caduta Libera e The Wall, entrambi guidati da Gerry Scotti. Per questo, la rete di Stato ha intenzione di fare vari tentativi per dare nuova linfa vitale al suo storico programma. Cominciando con dei cambiamenti del format che, se non si rivelassero efficaci, potrebbero portare anche al taglio dello show. Per il momento, probabilmente Marco Liorni prenderà il posto del suo collega a settembre.

“Si rende necessario quindi un ricambio in questa pregiatissima fascia oraria e nei prossimi mesi verranno testati nuovi format da lanciare presumibilmente nel corso della prossima stagione televisiva, dopo aver ridato la linea all’ottimo Reazione a catena che potrebbe prolungarsi all’autunno”. La prossima stagione lavorativa per Flavio Insinna non è affatto assicurata. La cosa che più fa arrabbiare i telespettatori sono le preferenze che sembra vengano fatte nei confronti di alcuni concorrenti rispetto ad altri, con domande estremamente più semplici. Marco Liorni e il suo Reazione a Catena guadagnerà ancora più spazio oltre settembre? E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Addio Flavio Insinna: La notizia ha distrutto i fan. La Rai sconvolta, ecco cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.