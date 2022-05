Addio formiche in casa e fuori: il trucco infallibile del bicarbonato. Non torneranno mai più

Come eliminare le formiche in modo definitivo: l’efficacia del bicarbonato di sodio. Con il bicarbonato di sodio si possono eliminare le formiche in modo facile e molto efficace, vediamo come fare. Il problema delle formiche può essere molto fastidioso in primavera. È molto frequente trovarle sulle piante in giardino, ma non solo, anche a terra, nell’erba, ed è molto frequente, purtroppo, trovarle anche in casa. Magari ve le ritrovate in cucina perché attirate dalle briciole o da qualche residuo di cibo, magari potete notare una lunga fila in bagno, oppure dietro qualche porta.

Ci sono tante trappole in commercio da poter usare in casa, però si tratta di prodotti chimici. Invece, ci sono anche tanti rimedi naturali per poterle combattere, per eliminare le formiche del tutto. Per sbarazzarsi di loro sia in giardino che in casa ci sono delle cose da usare che si trovano già a portata di mano. Una di queste è il bicarbonato di sodio. Questo preziosissimo alleato in cucina, per le pulizie domestiche, per la salute, riesce anche a combattere le formiche. Vediamo qui di seguito alcuni consigli su come fare.

Eliminare le formiche con il bicarbonato di sodio: come fare

Il bicarbonato di sodio è un’ottima soluzione contro le formiche. Potete usarlo sia da solo che accompagnato a qualche altro ingrediente. Ad esempio, se volete usarlo da solo sarà molto efficace non nell’ucciderle, ma nel tenerle lontane. Prevenire il problema è ancora meglio, non credete?

Basta prendere del bicarbonato di sodio in polvere e spargerlo dove le avete viste. Andate fino al punto in cui sono entrate. Non solo, vi aiuterà molto cospargere un po’ di bicarbonato anche lungo i bordi delle finestre e nelle fessure delle porte. In questo modo le formiche se ne staranno davvero alla larga. L’ideale sarebbe scoprire il formicaio e cospargere il bicarbonato anche lì.

Oppure, potete usarlo anche accompagnato a qualcos’altro. Potete provare con bicarbonato e zucchero ben amalgamati tra di loro senza acqua. Il procedimento è lo stesso e dovrebbe allontanarle definitivamente dopo qualche giorno. Con il bicarbonato si può usare anche il limone. Poche gocce di succo di limone possono servire sia per uccidere le formiche che per tenerle lontane.

Infine, potete usare anche l’aceto. Aceto e bicarbonato hanno una reazione se combinati insieme. Con un cucchiaio, non con le dita, prendete un po’ di quella sostanza e applicatela dove vedete le formiche. Anche in questo caso alcune moriranno e altre impareranno a stare lontano. Continua a seguirci su Google News.

