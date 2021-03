Addio Gemma Galgani: La sconvolgente notizia. Uomini e Donne perde la protagonista del Trono over. Fan sotto choc

A Uomini e donne potrebbe arrivare l’ennesimo colpo di scena nel corso delle prossime puntate del trono over. Stando alle voci Maria De Filippi sarebbe stanca dell’atteggiamento della dama torinese Gemma Galgani. Le ultimissime di gossip di queste ore rivelano che l’atteggiamento che Gemma ha avuto nel corso delle ultime puntate del trono over che sono state trasmesse su Canale 5 non è piaciuto tantissimo alla padrona di casa Maria De Filippi, la quale ha dimostrato in più occasioni di essere un po’ stufa di tutta questa situazione.

Gemma infatti si starebbe “montando la testa” come ha affermato anche Gianni nell’ultima puntata, non prendendo più in considerazione persone più simili a lei per età ma puntando solo ai più giovani e secondo alcuni “ricchi”. Anche Ennio fu scelto da Gemma, almeno secondo quanto affermato anche da Tina, perchè benestante. Adesso la dama torinese avrebbe messo gli occhi anche su Luca, il giovane nuovo cavaliere, ricco, e più giovane e prestante

Un atteggiamento quello di Gemma che sembra ridicolo e che sta facendo storcere il naso a tanti telespettatori e anche alla stessa padrona di casa che potrebbe decidere di diminuire lo spazio dedicato alla dama fino a farla piano piano allontanare dal programma. Ma ci potrebbe addirittura già una sostituta alla torinese che potrebbe alzare gli ascolti e anche di parecchio. Alcune voci dicono infatti che al trono over di Uomini e Donne potrebbe arrivare la vip per eccellenza, ovvero Romina Power.

L’ex moglie di Albano ormai single, avrebbe infatti fatto un appello alla de Filippi per trovare l’amore e farloi trovare anche al figlio Yari che da poco si è lasciato con la sua fidanzata Thea. Insomma l’arrivo dei Carrisi nel programma potrebbe essere davvero un colpaccio per la de Filippi che potrebbe rifarsi della “perdita” di Gemma Galgani. Dello stesso avviso però non sarebbe Maurizio Costanzo. Il marito della de Filippi sta infatti dalla parte della Galgani e chiede alla moglie di lasciarla nel format.

Maurizio Costanzo, sul magazine Nuovo, ha una sua rubrica in cui parla con i lettori di Tv e dei personaggi che la animano. E proprio uno dei lettori oggi ha scritto al popolare marito di Maria De Filippi per attaccare Gemma Galgani di Uomini e Donne Over per quello che è successo in una delle ultime puntate andate in onda su Canale 5: “Solite sue sceneggiate…Si lamenta sempre sia che non le danno attenzioni, sia che gliene danno troppe…Per me vuole solo passare per vittima…L’abbiamo capito tutti che recita solo per restare in Tv…” Successivamente il lettore in questione ha anche colto l’occasione per fare un accorato appello a Maria De Filippi: “Per piacere cacciala!”

Uomini e Donne Over, Maurizio Costanzo difende Gemma Galgani: “Resterà nel programma”

Il giornalista Maurizio Costanzo, nella sua rubrica sul settimanale Nuovo, dopo aver letto l’attacco del telespettatore di Pistoia nei confronti di Gemma Galgani del Trono Over di Uomini e Donne, ha risposto senza tanti peli sulla lingua quanto segue: “Se lo fa per far parlare di sè, ha raggiunto il suo obiettivo. Per questo resterà ancora a lungo nel programma…” Insomma Costanzo pare non aver alcun dubbio a tal proposito: la dama rimarrà ancora a lungo nel parterre femminile di Uomini e Donne, almeno che non riesca a trovare l’uomo della sua vita. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

