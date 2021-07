addio-in-mediaset,-lascia-per-sempre-noto-giornalista-sportivo:-il-motivo

La notizia è giunta poco fa ed ha già scosso molti colleghi, una scelta sofferta ma necessaria dopo tanti anni di onorata carriera.

L’annuncio arriva come l’ennesima doccia fredda per la rete privata, non solo Alessia Marcuzzi, Giorgia Rossi e Anna Pettinelli salutano Mediaset, ma pare che anche un altro grande nome dello sport abbia dato forfait senza tanti giri di parole.

Il rinnovo contrattuale si sta portando via molti volti noti del piccolo schermo, una perdita amara per le produzioni di grandi programmi serali che per il prossimo autunno stanno correndo ai ripari in cerca di sostituzioni degne dei loro predecessori.

Il noto giornalista sportivo ha annunciato sui social la fine della sua esperienza a Mediaset. Capiamo di chi si tratta ed il motivo dell’addio che ha allarmato molti.

Anche Maurizio Pistocchi dice addio, ecco le sue parole

La sua è un’esperienza di ben 35 anni iniziata il 6 settembre 1986. L’annuncio lo ha dato direttamente lui con un post sofferto nella sua pagina Twitter.

Maurizio Pistocchi, 65enne, ha commentato:

Oggi è l’ultimo giorno a Mediaset, e colgo l’occasione per ringraziare chi, 35 anni fa, ha avuto fiducia nei miei confronti e mi ha consentito di vivere una esperienza umana e professionale irripetibile. Dopotutto, domani è un altro giorno. Ad maiora.

Dopo molte critiche da arte dei fan che chiedevano se la sua era una scelta volontaria oppure una richiesta di Mediaset ha voluto aggiungere un’importante precisazione: “Tecnicamente si tratta di dimissioni volontarie: se avessi voluto sarei rimasto ancora“.

Indiscrezioni vorrebbero ora il giornalista direttamente nella rete rivale che si è rivelata disposta ad accoglierlo a braccia aperte già dal prossimo autunno in uno dei suoi programmi come opinionista.

Per il momento però desidera allontanarsi dai riflettori e godersi la sua estate con la famiglia e gli amici.